CRB só empata com Operário-PR no Rei Pelé na estreia de Marcelo Cabo

Nem a estreia do técnico Marcelo Cabo, escolhido para substituir Marcelo Chamusca, foi o suficiente para o CRB voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o time alagoano completou seu sexto jogo de jejum ao empatar sem gols com o Operário-PR. O jogo foi realizado no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 29.ª rodada.

Apesar do tropeço em casa, o time de Alagoas segue sonhando com uma vaga no G4, a zona de acesso, pois no momento tem 40 pontos, assim como o Operário, que está atrás pelo saldo de gols (2 a -7).

O primeiro tempo foi muito moroso, com os dois times apenas preocupados em não sofrer gols. Talvez, por isso mesmo, ninguém tenha acertado um chute com perigo na direção da meta.

A chance mais clara e que até empolgou a torcida aconteceu aos 44 minutos, numa falta cobrada por Léo Ceará na frente da área. O chute saiu forte, a bola raspou a trave e tocou na rede por fora.

O segundo tempo começou mais movimentado. Logo aos dois minutos, o CRB desperdiçou uma chance de ouro para abrir o placar. Após levantamento na área, Léo Ceará apareceu sozinho para cabecear. Mas a bola, na verdade, tocou no seu ombro e passou por cima do travessão.

Mais avançado, o visitante também chegou perto do gol. Aos cinco minutos, Cleyton fez o passe para Uilliam dentro da área e ele quase marcou um golaço. Ele chutou fraco, mas de cobertura e a bola bateu na trave esquerda de Andrey. O goleiro só ficou olhando e torcendo para não sair o gol. Deu sorte.

O Operário utilizou uma estratégia inteligente ao manter a posse de bola no seu campo ofensivo. Com isso, empurrou o CRB para a defesa e também evitou sofrer pressão na defesa. Era notório o domínio dos visitantes, tanto que Marcelo Cabo fez duas mudanças no time alagoano. Élton entrou no lugar de Marcos Serrato e Edson Cariús na vaga de William Barbio. Depois ainda tentou dar força ao ataque com Willie substituindo Léo Ceará.

Mesmo assim, o time paranaense manteve maior volume de jogo e mais posse de bola. A melhor chance, porém, foi do time alagoano aos 29 minutos. Edson Cariús não alcançou de cabeça o levantamento, mas a bola sobrou do lado esquerdo para Alisson Farias. Ele ajeitou e bateu rasteiro, com Rodrigo Viana defendendo com o pé direito e mandando a bola para escanteio. Não houve mais nada para render um gol, provocando vaias da torcida no final.

Na sexta-feira, o CRB vai até Santa Catarina para enfrentar o Criciúma, a partir das 19h15, no estádio Heriberto Hulse. O Operário volta a campo no sábado diante do São Bento, sábado, às 19 horas, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 0 OPERÁRIO-PR

CRB – Andrey; Israel, Victor Ramos, Wellington Carvalho e Bryan; Claudinei, Lucas Siqueira e Marcos Serrato (Élton); William Barbio (Edson Cariús), Léo Ceará (Willie) e Alisson Farias. Técnico: Marcelo Cabo.

OPERÁRIO-PR – Rodrigo Viana; John Lennon, Alisson, Edson Borges e Julinho; Jardel, Índio (Chicão) e Marcelo (Cléo Silva); Felipe Augusto (Felipe Alves), Uilliam e Cleyton. Técnico: Gerson Gusmão.

ÁRBITRO – Andrey da Silva e Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS – Victor Ramos (CRB). Rodrigo Viana, Jardel e Uilliam (Operário).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).