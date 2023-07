CRB se reabilita, vence e Londrina completa oito jogos sem vencer na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 20:39 Compartilhe

O CRB conseguiu a sua reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Londrina por 2 a 1, neste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 15ª rodada. Com 18 pontos, o time alagoano ocupa a 12ª posição, porém, com um jogo atrasado a disputar com o Sport. O Londrina completou oito jogos sem vencer, sendo sete derrotas e uma empate, permanecendo com 11 pontos, em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

Apesar da reação nos últimos jogos, o CRB tinha perdido do Criciúma, por 2 a 1, na rodada anterior, em Santa Catarina. A vitória em casa passou a ser “obrigação”. O Londrina demitiu PC Gusmão na quinta-feira passada e foi dirigido, de forma interina, por Franco Muller.

O primeiro tempo começou num ritmo mais lento devido ao gramado pesado por causa da chuva, Mas o CRB sempre teve mais domínio de bola e buscou o ataque. Aos 28, numa bonita virada, Anselmo Ramon, acertou o travessão. Mas o gol alagoano saiu somente aos 33, quando Anselmo Ramon lançou Renato pelo lado direito, ele avançou e bateu forte: 1 a 0.

Nos acréscimos saiu o segundo gol. Juninho cobrou o escanteio na pequena área, onde o zagueiro Anderson Conceição subiu e não alcançou a bola. O baixinho Guilherme Romão estava atrás do companheiro e cabeceou no canto esquerdo do goleiro, fazendo 2 a 0, aos 48 minutos.

Depois do intervalo, o Londrina voltou totalmente diferente para o segundo tempo. Além de duas entradas – Nicolas e Clinton – o time passou a marcar na saída de bola do CRB e quase empatou no primeiro minuto. Higor Leite bateu forte e o goleiro Diogo Silva saltou no alto para espalmar.

O time do Paraná manteve o ritmo, diante de um adversário atônito, sem acreditar na mudança de jogo. O primeiro gol saiu aos 10 minutos, quando Iago Dias foi lançado em velocidade, invadiu a área e bateu cruzado fora do alcance do goleiro do CRB. O visitante manteve a pressão e quase empatou, aos 24, num chute cruzado de Ezequiel e que Diogo Silva espalmou.

O Londrina rodeou a área do CRB e ainda buscou o empate, só diminuindo o ritmo a partir dos 30 minutos quando bateu o cansaço. O técnico Daniel Paulista fez várias trocas no CRB e equilibrou as ações em campo, administrando a vantagem até o final. Mesmo com a expulsão, aos 41, de Auremir, que foi advertido por cometer falta no meio-campo com o cartão amarelo cinco minutos após receber o primeiro cartão. Em seguida levou o cartão vermelho.

O CRB, de novo, vai atuar em casa, desta vez diante do Sport, quarta-feira, às 19h, em jogo atrasado. Pela 16ª rodada vai pegar a Chapecoense, no domingo (dia 9), às 15h30, na Arena Condá. O Londrina vai, outra vez atuar fora de casa indo até Campinas para enfrentar o Guarani, no próximo sábado (8), às 11h.

FICHA TÉCNICA:

CRB 2 X 1 LONDRINA

CRB – Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Saimon, Anderson Conceição e Guilherme Romão (Edimar); Lucas Lima (Auremir), Juninho Valoura (Anderson Leite), João Paulo e Renato; Rômulo (Hyuri) e Anselmo Ramon (Falcão). Técnico: Daniel Paulista.

LONDRINA – Lucas Frigeri; Ezequiel, Gabriel, Patrick e Guilherme Lacerda (Nicolas); João Paulo, Moisés Gaúcho, Higor Leite (Diego Jardel) e Iago Dias (Caio Mancha); Paulinho Moccelin (Vinícius Jaú) e Lucas Coelho (Clinton). Técnico: Franco Muller (interino).

GOLS – Renato, aos 33, e Guilherme Romão, aos 48 minutos do primeiro tempo. Iago Dias, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Romão, Edimar (CRB); Patrick, Diego Jardel, Ezequiel e João Paulo (Londrina).

CARTÃO VERMELHO – Auremir (CRB).

ÁRBITRO – Leonardo Willers Lorenzatto (MT).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.





LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

