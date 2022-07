CRB sai atrás, mas garante empate com Bahia pela Série B Mesmo com resultado, Tricolor segue na 2ª colocação do torneio

Nesta terça-feira (19), o Bahia empatou, em 1 a 1, com o Bahia. Os times se enfrentaram na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lucas Mugni, de pênalti, abriu o placar, mas Claudinei deixou tudo igual. Com o resultado, o Tricolor fica em 2º lugar, com 34 pontos. Enquanto isso, o Galo está em 9º, com 25.

PÊNALTI E DOMÍNIO!

O Bahia não deu espaço para o CRB e dominou toda a primeira etapa, com boas chances. Aos 6, Davó chegou com muito perigo e quase abriu o marcador para o Tricolor. Já o time alagoano pecou muito na saída de bola e não teve muitos sustos.

O Bahia continuou na pressão e teve ótimas oportunidades com Raí Nascimento. Aos 33, a arbitragem marcou pênalti para o Tricolor. Após seis minutos de confusão e revisão do VAR, Lucas Mugni deslocou o goleiro e abriu o marcador da Arena Fonte Nova. No final, Emerson Negueba quase empatou, mas perdeu a chance.

REAÇÃO?!

O CRB voltou mais ligado para a segunda etapa, enquanto o Tricolor tentou apenas administrar o marcador. O jogo voltou a ter mais intensidade apenas 24. Emerson Negueba, na jogada, mandou no travessão. Na sequência, foi a vez de Rafael Longuine isolar a bola.

O Bahia continuou sem ter chances de ampliar o marcador, com pouca intensidade. Pelo contrário, o CRB conseguiu o tento, aos 37. Rafael Longuine bateu a falta, e Claudinei aproveitou sobra e mandou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X CRB

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 19/07/2022 – 19h (de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Ignácio (Bahia); Gum (CRB)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Lucas Mugni, aos 39’/2ºT (1-0); Claudinei, aos 37’/2ºT (1-1)

BAHIA (Técnico: Enderson Moreira)

Danilo Fernandes; André, Gabriel Xavier, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lucas Mugni (Rezende, aos 15’/2ºT) e Daniel (Igor Torres, aos 33’/2ºT); Raí Nascimento (Marco Antônio, aos 25’/2ºT) e Davó (Rodallega, aos 33’/2ºT).

CRB (Técnico: Daniel Paulista)

Diogo Silva; Raul Prata, Gum (Diego Ivo, aos 7’/2ºT), Wellington Carvalho e Bryan (Reginaldo, aos 0’/2ºT); Yago (David Brall, aos 34’/2ºT), Uillian Correia (Claudinei, aos 0’/2ºT) e Rafael Longuine; Fabinho (Gabriel Conceição, aos 0’/2ºT), Anselmo Ramon e Emerson Negueba.

