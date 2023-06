CRB recebe o Ituano em busca de quarta vitória seguida na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 7:00 Compartilhe

A Série B do Campeonato Brasileiro volta à sua rotina nesta quarta-feira com um jogo abrindo a 13ª rodada. Às 19h, CRB e Ituano se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para ampliarem a sequência positiva e saírem do meio da tabela.

O CRB vive grande momento após a chegada do técnico Daniel Paulista, que substituiu Umberto Louzer. Nas últimas três partidas, venceu Guarani, por 1 a 0, Mirassol, por 2 a 0, e Ceará, por 3 a 1. Com isso, saiu da zona de descenso e saltou para 14 pontos, em 14º lugar. Agora busca a quarta vitória consecutiva. Quem fecha o G-4 é o Vila Nova-GO, já com 24 pontos.

O Ituano está há dois jogos sem perder após superar o Botafogo, por 2 a 0, e empatar com o Atlético-GO, por 1 a 1. Também com 14 pontos, o time paulista aparece logo acima, em 13º lugar, pois fez mais gols do que o CRB (13 a 10). O time paulista melhorou de produção com o técnico Márcio Freitas, que substituiu Gilmar Dal Pozzo.

A 13ª rodada seguirá na quinta e sexta-feira, com um jogo em cada dia, mas ficará mais movimentada no final de semana. Serão quatro jogos no sábado e outros três no domingo.

CONFIRA OS JOGOS DA 13ª RODADA:

QUARTA-FEIRA

19h

CRB x Ituano

QUINTA-FEIRA

21h30

Sport x Juventude

SEXTA-FEIRA

19h

Atlético-GO x Ponte Preta

SÁBADO

11h

Botafogo x Vila Nova





16h

Avaí x Londrina

17h

Chapecoense x Criciúma

18h15

Tombense x Novorizontino

DOMINGO

11h

Mirassol x ABC

15h30

Sampaio Corrêa x Ceará

18h





Guarani x Vitória

