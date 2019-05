CRB quebra invencibilidade do Coritiba e engata 2ª vitória seguida na Série B

O CRB quebrou a invencibilidade do Coritiba e engatou a segunda vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o rival por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, no encerramento da quarta rodada. O único gol do duelo foi marcado pelo atacante Léo Ceará.

Com o resultado, o CRB pulou para a sexta posição, com seis pontos, apenas um atrás do Bragantino, o primeiro dentro do G-4. Já o Coritiba acabou caindo seis posições e parou na 11ª colocação, com cinco.

Apesar de jogar fora de casa, o Coritiba chegou a dominar boa parte do primeiro tempo e perdeu grande oportunidade de abrir o marcador aos 30 minutos. Edson Mardeen derrubou Welinton Júnior dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Rodrigão foi para a cobrança, mas chuto fraco e acabou facilitando a defesa do goleiro do CRB.

O lance acabou animando o time alagoano, que foi saindo aos poucos e saiu na frente aos 38 minutos. Alisson Farias deixou a bola para Lucas, que rolou para trás. Léo Ceará bateu com categoria e foi logo marcando o seu primeiro com a camisa do CRB.

O Coritiba foi se recuperar do baque apenas na volta do intervalo. O time paranaense sufocou o CRB e cansou de desperdiçar boas oportunidades de gol. Patrick Brey acionou Rodrigão. O atacante passou por dois marcadores, saiu de frente para Edson, mas novamente pegou fraco na bola. O goleiro da equipe alagoana defendeu.

A equipe paranaense continuou em cima e viu Diogo Matheus exigir grande defesa de Edson Mardeen, após bate e rebate dentro da área. Depois foi a vez de Patrick Brey levar em perigo com uma cabeçada, que passou por cima do travessão.

A resposta do CRB veio em cobrança de falta de Daniel Borges. Wilson se esticou todo para impedir o segundo gol da equipe alagoana. Nos minutos finais, o Coritiba esboçou uma pressão para cima do rival, mas não conseguiu evitar a derrota no Rei Pelé.

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Vila Nova na sexta-feira, às 19h15, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). No sábado, às 11h, o Coritiba recebe o Cuiabá, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 x 0 CORITIBA

CRB – Edson Mardden; Daniel Borges, Ewerton Páscoa, Edson e Igor; Claudinei, Ferrugem (Guilherme Costa) e Dirceu Lucas; Alisson Farias (Willie), Léo Ceará (William Barbio) e Felipe Ferreira. Técnico: Marcelo Chamusca.

CORITIBA – Wilson; Diogo Mateus, Alan Costa, Romércio e William Matheus; Vitor Carvalho, João Vitor (Arancibia), Welinton Júnior e Giovanni (Igor Jesus); Patrick Brey (Juan Alano) e Rodrigão. Técnico: Umberto Louzer.

GOL – Léo Ceará, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Dirceu Lucas, Edson Mardden, Igor e Ferrugem (CRB); Diogo Mateus e João Vitor (Coritiba).

ÁRBITRO – Grazianni Maciel Rocha (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).