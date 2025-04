CRB pega Athletico-PR para seguir 100% e Botafogo-SP busca 1ª vitória na Série B

Único com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB terá um desafio complicado neste domingo para manter o início perfeito, pois enfrenta o Athletico-PR. América-MG e Goiás também miram o topo, enquanto o Botafogo, único paulista do dia, busca a primeira vitória.

O CRB superou Chapecoense, por 1 a 0, Athletic-MG, por 2 a 1, e Volta Redonda, por 1 a 0, sendo o único a chegar a nove pontos em três jogos. Às 19h, visita o Athletico na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Os mandantes vinham de duas vitórias, mas perderam para o Cuiabá, por 2 a 1, fora de casa, permanecendo com seis pontos.

América-MG, com seis pontos, e Goiás, com sete, estão de olho no confronto ao se enfrentarem um pouco depois, às 20h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O time mineiro venceu as duas como mandante, enquanto o adversário goiano ainda não perdeu, com duas vitórias e um empate.

O Botafogo-SP, por outro lado, ainda não venceu e busca recuperação. O time vem de dois empates, somando dois pontos, e visita o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), às 16h. Os goianos conquistaram seus quatro pontos nas duas últimas rodadas e querem seguir com 100% de aproveitamento em casa.

O duelo entre Chapecoense e Athletic-MG, às 18h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), completa a lista do domingo. Após duas derrotas, os mandantes venceram a primeira na última rodada, por 2 a 0, diante do Paysandu, fora de casa. Já o Athletic sofreu três derrotas e ainda busca os primeiros pontos na competição.

A quarta rodada seguirá na segunda-feira com três jogos, tendo Coritiba e Novorizontino como destaques. A terça-feira fecha a rodada com mais dois jogos, incluindo a Ferroviária.

Confira os jogos da 4ª rodada

DOMINGO

16h

Vila Nova x Botafogo

18h

Chapecoense x Athletic-MG

19h

Athletico x CRB

20h

América-MG x Goiás

SEGUNDA-FEIRA

18h

Amazonas x Avaí

19h

Novorizontino x Criciúma

21h30

Remo x Coritiba

TERÇA-FEIRA

19h30

Atlético-GO x Cuiabá

20h

Volta Redonda x Ferroviária