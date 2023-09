CRB marca aos 46min do 2º tempo e impõe nova derrota ao Vila Nova na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 18:32 Compartilhe

No apagar das luzes, o CRB venceu o Vila Nova pelo placar de 1 a 0, em partida realizada neste domingo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Bruno Silva, aos 46 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o CRB chegou aos 39 pontos e continua a sua arrancada rumo a parte de cima da tabela. Agora, ocupa a nona colocação, após emendar uma sequência de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. O Vila Nova estacionou nos 42 pontos e perdeu força na luta pelo G-4. Ocupa a sétima colocação e contabiliza a sua segunda derrota seguida.

Apesar de estar jogando fora de casa, o CRB tomou a iniciativa e pressionou o Vila Nova durante boa parte do primeiro tempo. Mesmo mostrando força, o time visitante não conseguiu criar grandes oportunidades e acabou parando no competente sistema defensivo do Vila Nova. O time de Alagoas ainda perdeu o centroavante Anselmo Ramon por lesão.

Na reta final da primeira etapa, o Vila Nova se soltou e melhorou, mas teve pouca criatividade e abusou das jogadas aéreas, facilitando o trabalho defensivo do CRB. Os dois times levaram um empate justo para o vestiário.

No segundo tempo, os goleiros começaram a trabalhar. Logo aos dois minutos, Léo Duarte cruzou com perigo e Diogo Silva afastou com um soco. Na sobra, Juan Christian finalizou e Fábio Alemão salvou o CRB. Com o apoio da torcida, o Vila seguiu causando perigo. Lourenço mandou para a área e, após nova resposta defensiva, Christian emendou de fora e Diogo Silva brilhou mais uma vez.

Em resposta do CRB, Dênis Júnior precisou fazer uma grande defesa na finalização de Rômulo, que aconteceu aos 31 minutos. Quando os dois times se preparavam para levar o empate para casa, o time de Alagoas abriu o marcador. Aos 46, Rômulo e Rafael Longuine fizeram boa troca de passes e Bruno Silva recebeu na entrada da área, para bater forte de perna esquerda e vencer o goleiro adversário. Henrique Almeida ainda assustou para os donos da casa, mas o jogo terminou em 1 a 0.

Pela Série B, o Vila Nova entra em campo novamente na próxima sexta-feira (8), para enfrentar o Ituano fora de casa. O CRB recebe o líder Vitória, no domingo (10), às 18h, no Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 0 X 1 CRB

VILA NOVA – Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Igor Henrique, Cristiano, Luciano Naninho (Henrique Almeida) e Lourenço; Éverton Brito (Juan Christian) e Caio Dantas. Técnico: Marquinhos Santos.

CRB – Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão (Gum), Ramon e Edimar; Falcão, Lucas Lima e João Paulo; Léo Pereira (Bruno Silva), Anselmo Ramon (Rômulo) e Renato. Técnico: Daniel Paulista

GOL – Bruno Silva, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cristiano e Igor Henrique (Vila Nova); Fábio Alemão, Edimar, Auremir e Lucas Lima (CRB).

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (SC).

RENDA – R$ 260.725,00

PÚBLICO – 9.857 pagantes.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).





