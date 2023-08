CRB impõe a 14ª derrota ao ABC que segue na lanterna da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2023 - 19:15 Compartilhe

O ABC segue a sua rotina de derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez perdeu para o CRB, por 2 a 1, dentro do Frasqueirão, em Natal (RN), pela 24ª rodada. Já são 14 derrotas do lanterna da competição, com mais de 93% de chances de ser rebaixado para a Série C em 2024. Com 32 pontos, o CRB se mantém longe da zona de queda e com um jogo a menos, diante do Avaí, que será realizado na próxima quarta-feira, em Maceió (AL).

Superior na parte técnica, o CRB soube se impor no início do jogo. Bem posicionado logo ganhou as ações do setor de meio-campo e passou a chegar com perigo no ataque. A primeira grande oportunidade saiu aos 15 minutos, quando Guilherme Romão pegou uma sobra na linha da grande área e bateu forte. O goleiro Michel saltou e evitou que a bola entrasse no seu ângulo direito com um tapa na bola.

Mas o gol do time alagoano saiu em seguida. O meia Rafael Longuine recebeu o passe do lado esquerdo e levantou em direção à pequena área, onde Renato se antecipou à defesa e desviou para as redes de cabeça.

De forma estranha, o CRB recuou e até sofreu pressão na parte final deste primeiro tempo, quando o ABC rondou a área adversária. Mas só finalizou uma vez com perigo, aos 44 minutos, num chute cruzado de Fábio Lima e que o goleiro Diogo Silva espalmou com os dedos para escanteio.

O segundo tempo começou parecido, com o CRB na defesa e pouco se arriscando no ataque. O ABC pressionava até chegar na frente da grande área, mas partir daí não conseguia fazer as infiltrações e muito menos as finalizações a gol.

O torcedor do ABC estava impaciente. Já tinha vaiado o time no intervalo e durante o jogo, com alguns preferindo ir embora a partir dos 20 minutos. O curioso é que eles foram impedidos de sair por ordem da Polícia Militar que determinou a saída inicial da torcida visitante.

Esta medida, no entanto, serviu para que todos vissem o segundo gol do CRB, marcado por Juninho Valoura, cobrando falta. Da frente da área, ele bateu com efeito, a bola encobriu a barreira, fez uma curva e entrou do lado direito do goleiro.

Na base do tudo ou nada, o ABC diminuiu aos 45 minutos. Wellington Reis cruzou do lado direito e Maycon Douglas apareceu na primeira trave para esticar o pé e desviar a bola para as redes.

Este gol, porém, não evitou a derrota e muito menos as vaias de pouco mais de três mil torcedores que foram ao estádio.

Pela 25ª rodada, o ABC vai até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo, na segunda-feira (28). O CRB vai receber o Novorizontino no sábado (26), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

ABC 1 X 2 CRB

ABC – Michael; Alex Silva (Genílson), Geovane Henrique, Fabrício e Romário; Wellington Reis, Wallace (Jean Martim) e Matheus Anjos: Fábio Lima (Welliton), Renan Bressan (Anderson Cordeiro) e Paulo Sérgio (Maycon Douglas). Técnico: Allan Aal.

CRB – Diogo Silva; Hereda (Matheus Ribeiro), Gum (Matheus Mega), Ramon Menezes e Guilherme Romão (Edimar); Falcão (Auremir), Lucas Lima e Rafael Longuine (Juninho Valoura); Renato, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Renato, aos 16 minutos do primeiro tempo. Juninho Valoura, aos 41, e Maycon Douglas, aos 45 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Paulo Sérgio e Anderson Cordeiro (ABC); Rafael Longuine, Falcão, Edimar e Hereda (CRB).

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).





RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 3.411 torcedores.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

