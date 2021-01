CRB goleia e mantém Figueirense em situação delicada na luta contra rebaixamento

O Figueirense foi atropelado pelo CRB por 5 a 1, nesta terça-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 36.ª e antepenúltima rodada, e se manteve em situação delicada na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Hyuri (duas vezes), Lucão, Diego Torres e Reginaldo fizeram os gols dos alagoanos, enquanto que Erison diminuiu para os catarinenses.

O resultado deixou o Figueirense na 15.ª colocação com os mesmos 39 pontos de Náutico e Vitória, que jogarão nesta quarta-feira e poderão empurrar os catarinenses para a zona do descenso. O CRB, por sua vez, está livre da queda, na 10.ª posição com 49 pontos.

O CRB tomou conta do primeiro tempo. A primeira chance foi de Diego Torres, que bateu de primeira e assustou o goleiro do Figueirense. A resposta dos catarinenses veio aos 7 minutos com Geovane, que exigiu boa defesa de Edson Mardden.

O CRB não se assustou e abriu o marcador aos 16 minutos. Luidy bateu e Rodolfo espalmou. O mesmo Luidy pegou o rebote e tocou para Hyuri balançar as redes. Aos 29, Hyuri quase ampliou em cabeçada.

Dois minutos depois, o CRB ampliou com Lucão. Ele chutou firme, a bola bateu na zaga e o mesmo Lucão encheu o pé para fazer 2 a 0. O Figueirense tentou diminuir aos 33 em cabeçada de Geovane, mas Edson Mardden fez boa defesa.

O goleiro do CRB voltou a trabalhar aos 40 minutos em chute forte de Dudu. Se o Figueirense não fez, o time alagoano ampliou aos 43. Claudinei cruzou rasteiro e Hyuri apareceu para marcar seu segundo gol, o terceiro dos mandantes.

No segundo tempo, o Figueirense tentou com Diego Gonçalves aos 11 minutos, mas Edson Mardden fez outra boa defesa. O CRB apareceu aos 25 minutos em chute de Wesley, mas Rodolfo evitou o quarto gol.

O CRB fez mais um aos 30 minutos. Hyuri, o melhor em campo, cruzou para Diego Torres encher o pé e fazer 4 a 0. Aos 40, Erison recebeu de Lucas Barcelos, tirou a zaga e diminuiu o marcador. Antes do apito final, Reginaldo ainda fez outro para os mandantes e deu números finais na goleada: 5 a 1.

O CRB voltará a campo neste domingo, às 18h15, quando visitará a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 37.ª e penúltima rodada. Na sexta-feira, às 16 horas, o Figueirense vai encarar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

CRB 5 x 1 FIGUEIRENSE

CRB – Edson Mardden; Reginaldo Lopes, Gum, Ewerton Páscoa e Igor Cariús; Claudinei (Olívio), Wesley (Carlos Jatobá) e Diego Torres (Régis Tosatti); Hyuri, Luidy (Daniel Amorim) e Lucão (Lucas Mendes). Técnico: Roberto Fernandes.

FIGUEIRENSE – Rodolfo Castro; Thiaguinho (Arouca), Alemão, Vitor Mendes e Renan Luis; Geovane (Guilherme), Patrick (Nonato) e Dudu; Bruno Michel (Lucas Barcelos), Diego Gonçalves e Geovane Itinga (Erison). Técnico: Jorginho.

GOLS – Hyuri, aos 16 e aos 43, e Lucão, aos 31 minutos do primeiro tempo; Diego Torres, aos 30, Erison, aos 40, e Reginaldo, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucão (CRB); Guilherme e Nonato (Figueirense).

ÁRBITRO – Vinícius Gomes do Amaral (RS).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Veja também