CRB faz clássico em busca da vice-liderança e Goiás quer voltar ao G4 da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro terá neste sábado cinco jogos, sendo um clássico. O CRB enfrentará o rival CSA de olho na vice-liderança. O Goiás, por sua vez, quer voltar ao G4 – zona de acesso. Já os rivais de Campinas (SP) têm objetivos opostos: o Guarani pretende não se afastar do pelotão da frente e a Ponte Preta quer se distanciar da zona de rebaixamento.

Vindo de vitória sobre o Náutico, por 3 a 1, o CRB chegou aos 47 pontos e, agora, desafiará o CSA, em Maceió, às 18h30. Apesar da boa fase, o CRB não vence como mandante há cinco rodadas. O CSA, enquanto isso, pegou embalo e já sonha com o G4. São quatro vitórias seguidas, sendo duas delas contra Botafogo e Cruzeiro. A série positiva deixou o CSA com 41 pontos.

Em Goiânia, às 16 horas, o Goiás receberá o ameaçado Vitória para encerrar a série de três derrotas seguidas. Ao cair para o Vasco por 2 a 0, o Goiás, fora do G4, ficou nos 45 pontos. A seca do Vitória é um pouco maior, de cinco tropeços consecutivos. Mesmo com o empate sem gols diante do Botafogo, o clube baiano se manteve na degola com 26 pontos.

No estádio Augusto Bauer, também às 16 horas, o Brusque chega mais leve após findar jejum de 12 jogos sem vitória. O clube catarinense superou o lanterna Brasil-RS por 2 a 0 e deixou a zona de rebaixamento. Com 29 pontos, o Brusque enfrentará o Guarani. Sem vencer há duas partidas após ter ficado no 1 a 1 com o Cruzeiro, os paulistas aparecem com 42 pontos e tentam não se distanciar do G4.

Em Campinas, às 21 horas, confronto direto e contra a degola entre Ponte Preta e Vila Nova. A Ponte Preta perdeu seu embalo ao ser derrotada pelo CSA por 2 a 1 e parou nos 32 pontos, a um do Vila Nova. Os goianos emendaram três jogos sem derrota e chegam animados pelo triunfo sobre o Operário (2 a 1).

No Rio, às 19 horas, Botafogo e Avaí farão duelo de G4. Invicto há duas rodadas, o Botafogo acumula 48 pontos, enquanto o Avaí chegou aos 46 depois de ter vencido seus últimos três duelos. O clube catarinense vem de triunfo diante do Londrina (2 a 0).

A rodada seguirá no domingo com três partidas. O Vasco vai encarar o ameaçado Confiança, em Aracaju, para seguir na caça ao G4. O Cruzeiro, por sua vez, receberá o Brasil-RS, em Belo Horizonte, para se afastar da degola. Já o Londrina tentará deixar a zona do medo diante do Sampaio Corrêa no Estádio do Café. Na segunda-feira, o líder Coritiba visitará o Remo, em Belém, no encerramento da rodada.

Confira os jogos da 28ª rodada da Série B:

SÁBADO

16 horas

Goiás x Vitória

Brusque x Guarani

18h30







CRB x CSA

19 horas

Botafogo x Avaí

21 horas

Ponte Preta x Vila Nova

DOMINGO

11 horas

Cruzeiro x Brasil-RS

18h15

Confiança x Vasco

20h30

Londrina x Sampaio Corrêa

SEGUNDA-FEIRA

20 horas

Remo x Coritiba

