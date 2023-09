CRB faz 6 a 0 no líder Vitória, na maior goleada da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/09/2023 - 20:35 Compartilhe

O CRB confirmou o seu retrospecto positivo no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e não perdoou o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Com três gols ainda no primeiro tempo e mais três no segundo, o time alagoano goleou o Vitória por 6 a 0, neste domingo, pela 27ª rodada.

É a maior goleada nesta temporada na competição, superando três jogos que terminaram no clássico 4 a 1. O Guarani em cima do Avaí na primeira rodada; a Chapecoense em cima do Avaí, na sexta rodada e o Sport sobre o ABC na nona rodada.

Sem vencer há três rodadas, o time baiano ainda lidera com 49 pontos, seguido por Sport e Guarani, ambos com 47, e Novorizontino, com 45, completando o G-4 – zona de acesso.

Em campanha de recuperação, o CRB subiu para a nona posição, com 42. Mas restabeleceu a confiança com sua torcida, que voltou a encher o estádio. Agora o CRB está invicto há 10 jogos em casa, com sete vitórias e três empates e não perde na competição há oito rodadas.

Apoiado pela torcida, o CRB começou melhor e em poucos minutos exigiu duas boas defesas do goleiro Lucas Arcanjo. O Vitória estava muito recuado e o CRB aproveitava para ocupar todo o meio-campo e rondar a grande área adversária.

O gol estava maduro e saiu aos 23 minutos, quando após cobrança de falta, Anselmo Ramon entrou em velocidade pelo lado esquerdo, girou o corpo e cruzou na pequena área. A bola tocou no rosto de Ramon Menezes e subiu no travessão, mas no rebote Lucas Lima completou para as redes.

A esperada reação baiana não aconteceu e o time da casa continuou comandando o jogo. Mas só ampliou o placar nos acréscimos. O segundo gol saiu aos 47, quando Fábio Alemão lançou Léo Pereira em velocidade pelo lado direito e correu até a área. Pereira levantou alto na segunda trave, onde Anselmo Ramon ajeitou de cabeça para Alemão desviar com o pé direito para as redes.

O gol desnorteou o Vitória, que se descuidou e levou o terceiro quando Anselmo Ramon fez o passe de calcanhar para Léo Pereira saiu em disparada. Ele entrou na área e chutou rasteiro. A bola ainda bateu no goleiro, mas entrou, aos 50.

Na volta do intervalo, o técnico Léo Condé apresentou duas mudanças no Vitória. Entraram Wellington Nem e José Hugo, respectivamente, nas vagas de Thiago Lopes e Mateus Gonçalves. Uns minutos depois entrou também o centroavante Léo Gamalho na vaga de Iury Castilho.

O Vitória fez a pressão em cima da defesa do CRB. Embora ficasse perto da grande área adversária, o time baiano não conseguia finalizar com perigo. Só mesmo em bolo parada, ponto forte do time baiano, é que ameaçou aos 19 minutos. Oswaldo cobrou falta, levantando a bola na área onde Wagner Leonardo desviou de cabeça. O goleiro Diogo Silva saltou e mandou a bola para escanteio.

Mas nos contra-ataques, o CRB ampliou a goleada. Aos 31, Anselmo Ramon desviou de cabeça, o goleiro rebateu e Bruno Silva, de carrinho, completou para as redes, fazendo 4 a 0. Aos 23, Matheus Ribeiro cruzou e do outro lado João Paulo apareceu livre para completar e marcar o quinto gol. O sexto gol saiu aos 38 minutos, agora em cruzado da direita, com Herada, para Bruno Silva também apenas completar de carrinho na pequena área. Os últimos minutos foram de festa aos gritos de ‘olé’ da torcida alagoana.

Pela 28ª rodada, o CRB vai até Caxias do Sul (RS) para enfrentar o Juventude no sábado (16), às 18h. O Vitória só entra em campo na daqui oito dias, no dia 17, segunda-feira, quando recebe o Avaí, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

CRB 6 X 0 VITÓRIA

CRB – Diogo Silva; Hereda, Fábio Alemão, Ramon Menezes (Gum) e Matheus Ribeiro; Falcão (Juninho Valoura), Lucas Lima (Auremir) e João Paulo; Leo Pereira, Anselmo Ramon (Rômulo) e Renato (Bruno Silva). Técnico: Daniel Paulista.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Yan Souto, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Rodrigo Andrade (Gegê), Dudu e Thiago Lopes (Wellington Nem); Mateus Gonçalves (José Hugo), Iury Castilho (Léo Gamalho) e Osvaldo (Matheuzinho). Técnico: Léo Condé.

GOLS – Lucas Lima, aos 23, Fábio Alemão, aos 47 e Léo Pereira, aos 50 minutos do primeiro tempo. Bruno Silva aoa 31 e 38 e João Paulo aos 34 minutos do segundo.





CARTÕES AMARELOS – Fábio Alemão, João Paulo e Anselmo Ramon (CRB). Dudu, Yan Souto e Iury Castilho (Vitória).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

