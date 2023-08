CRB esbarra na forte marcação do Botafogo-SP e é vaiado em empate sem gols pela Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 19:18 Compartilhe

O CRB até que tentou, mas não mostrou competência para superar o bem armado bloqueio defensivo do Botafogo-SP. Com isso, o empate sem gols acabou justo neste sábado no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O ponto conquistado deixou o CRB com 28, no 11º lugar. O time não ficou satisfeito por ter empatado diante de sua torcida, e acabou vaiado ao apito final. Os alagoanos vinham de quatro vitórias consecutivas como mandante. Por levar um ponto para casa, o Botafogo deixou o campo mais contente e com 32 pontos está em nono lugar. Na rodada anterior, também fora, empatou sem gols com o Sampaio Corrêa. Ambos têm um jogo a menos do que a maioria dos concorrentes.

Embora os dois times iniciassem o jogo com o mesmo esquema tático 4-3-3, o Botafogo-SP, desde o início, esteve mais recuado, adotando as duas linhas defensivas para tentar impedir as infiltrações do CRB, mais ativo e com mais posse de bola.

O time alagoano levou perigo três vezes ao gol defendido por Matheus Albino. A primeira num lance em que o experiente Anselmo Ramon, de 35 anos, tentou surpreender o goleiro ao tentar um chute do meio-campo. A bola, porem, passou por cima do travessão.

Mais certeira foi a cabeçada de Renato, que desviou o cruzamento da esquerda feito por Guilherme Romão. A bola bateu na trave esquerda do goleiro, que, desta vez, contou com a sorte. Afinal, já estava batido no lance, aos 33 minutos. Sem chance de entrar na grande área, o CRB arriscou num chute de longe de João Paulo. A bolsa pegou força e dificultou a defesa de Matheus Albino.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo, com o CRB tendo o domínio das ações, porém, não conseguindo superar o bloqueio defensivo botafoguense. O time paulista não dava sinais de tentar sair da defesa, embora suportasse bem a pressão alagoana.

Só mesmo um lance diferente poderia tirar o zero no placar. E quase aconteceu aos 27 minutos, quando Bruno Silva dominou a bola na área e caiu após dividir com Ramon Menezes. Os alagoanos pediram pênalti e o lance foi paralisado para a análise do VAR. Chamado para ver a imagem, o árbitro baiano Marielson Alves da Silva manteve a sua posição de não marcar a falta na área.

A decisão do árbitro irritou os jogadores do CRB, que passaram a errar mais passes. O Botafogo, após o susto, não se arriscou mais ir ao ataque. Os dois times voltam a jogar pela 23.ª rodada da Série B no próximo sábado. O CRB vai até São Luís (MA) enfrentar o Sampaio Corrêa, enquanto o Botafogo-SP vai receber a Ponte Preta, em duelo paulista marcado para o estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 0 BOTAFOGO-SP

CRB – Diogo Silva; Hereda, Gum, Ramon Menezes e Guilherme Romão; Falcão, Juninho Valoura (Hyuri), Lucas Lima (Bruno Silva) e João Paulo (Rafael Longuine); Renato (Léo Pereira) e Anselmo Ramon (Rômulo). Técnico: Daniel Paulista.

BOTAFOGO-SP – Matheus Albino; Thássio, Diogo Silva, Luis Felipe e Patrick Brey; Guilherme Madruga, Ivonei (Edson Carioca), Pedro Rodrigues (Toró), Osman (Ericson) e Luis Henrique (Carlos Manoel); Salatiel (Edson Garcia). Técnico: Marcelo Chamusca.

ÁRBITRO – Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Lima e Gum (CRB); Salatiel e Thássio (Botafogo-SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias