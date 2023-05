CRB empata nos acréscimos com o ABC e continua nas últimas posições da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 23:00 Compartilhe

Na luta para deixar as últimas posições e fugir da zona de rebaixamento, CRB e ABC empataram por 1 a 1, neste sábado à noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano ainda escapou da derrota, porque só empatou aos 46 minutos do segundo tempo, numa cabeçada de Copete.

Embora tenha um jogo a menos do que a maioria dos seus concorrentes, o CRB somou apenas dois pontos em quatro jogos e ocupa a 18.ª posição. Apesar da boa atuação, o ABC conquistou seu primeiro ponto após quatro derrotas consecutivas, permanecendo na lanterna.

Vindo da Série C, o ABC tem sofrido com muitas lesões e com poucas opções no elenco para o técnico Fernando Marchiori. Mas esta vitória pode ser o pontapé inicial de uma nova fase. De outro lado, a crise está instalada no CRB e o técnico Umberto Louzer corre o risco de perder o emprego.

Mesmo atuando fora de casa, o ABC surpreendeu no começo de jogo com seu posicionamento. A pedido do técnico Fernando Marchiori, o time potiguar utilizou uma marcação alta, tentando provocar o erro na saída de bola do ABC. Além disso, criou sua primeira grande chance ainda no primeiro minuto de jogo. Felipe Garcia tabelou e dentro da área chutou forte com o pé esquerdo, mas o goleiro Diogo Silva saltou e mandou a bola para escanteio.

Este lance era inesperado pelo CRB, que esperava o adversário recuado e usando os contra-ataques. Mas na primeira parte do primeiro tempo o domínio foi mesmo do ABC, diante de um CRB confuso, errando passes e muito lento para chegar ao ataque.

No intervalo, uma curiosidade. O CRB voltou logo a campo e o ABC demorou para entrar e se posicionar em campo. Aos dois minutos, enfim, uma grande oportunidade para o time alagoano marcar seu gol. Lucas Lima recebeu a bola na frente da área sem marcação, ajeitou a bola e chutou com força. Ela explodiu no travessão, dando esperança de melhora do CRB.

Mas logo tudo voltou ao normal, com o ABC conseguindo marcar bem, sem dar chances para o time da casa tentar suas jogadas no ataque. Para piorar, o ABC abriu o placar aos 21 minutos. Após escanteio cobrado por Márcio Azevedo, o lateral Luiz Gustavo subiu nas costas de Romão e cabeceou muito bem no ângulo esquerdo de Diogo Silva. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Mesmo numa noite ruim, que gerou vaias de sua torcida, o CRB empatou aos 46 minutos. Do lado direito, Matheus Ribeiro fez o levantamento para a área, onde Copete se antecipou a Habraão e cabeceou no alto. Tudo igual. Alívio da torcida regatiana, que no apito final extravasou sua decepção ao vaiar muito seus jogadores.

Na sexta rodada, o CRB vai até o interior paulista para enfrentar o Novorizontino, sábado (13), às 17h. No domingo (14), o ABC volta ao Frasqueirão para receber o Botafogo, a partir das 20h30.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 ABC

CRB – Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão (Anderson Conceição), Edimar e Guilherme Romão; Lucas Lima, Juninho Valoura (Rafael Longuine) e João Paulo; Mike (Copete), Anselmo Ramon (Everson) e Renato (Cristiano Eto’o). Técnico: Umberto Louzer.

ABC – Simão; Luiz Gustavo, Habraão, Jhonnathan e Márcio Azevedo (Daniel Vançan); Daniel, Thallyson (Wellington Reis) e Ramon (Gustavo Hebling); Welliton (De Paula), Felipe Garcia e Fábio Lima (Maycon Douglas). Técnico: Fernando Marchiori.

GOLS – Luiz Gustavo, aos 21, e Copete, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP)

CARTÕES AMARELOS – Renato, Guilherme Romão e Fábio Alemão (CRB). Luiz Gustavo, Thallyson, Wellington Reis, Gustavo Hebling e Welliton (ABC)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.





LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

