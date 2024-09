CRB e Sport se enfrentam em jogo atrasado e em momentos opostos na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2024 - 8:01 Para compartilhar:

Apenas uma partida, remarcada da sétima rodada, irá movimentar a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Em momentos opostos na competição, CRB e Sport se encontram no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h30. Os donos da casa vivem um longo jejum de vitórias e tentam sair da zona de rebaixamento, enquanto o rival quer encostar de vez no G-4.

O Sport, que tem dois jogos a menos em relação a grande maioria dos adversários diretos na luta pelo acesso, aparece na sexta colocação com 38 pontos. Mas, caso vença essas partidas que estão atrasadas, entraria no G-4, já que iria aos 44. O Vila Nova, primeiro time na zona de acesso, tem 42.

Já o CRB vive um momento completamente diferente. Sem vencer há nove jogos na Série B, o time alagoano aparece na 17ª colocação com 25 pontos. Mesma pontuação do Ituano, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Por isso, uma reabilitação nesse momento, tiraria a equipe da zona da degola.

O duelo não aconteceu no final de semana do dia 25 e 26 de maio, assim como os demais jogos da sétima rodada, já que nesta data os dois times estavam disputando as semifinais da Copa do Nordeste.