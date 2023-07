CRB e Ponte Preta tentam se distanciar da zona de perigo da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 8:00 Compartilhe

CRB e Ponte Preta fazem um duelo direto contra o rebaixamento na sexta-feira, às 19h, no estádio Rei Pelé, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos estão em situações semelhantes na tabela de classificação.

O time alagoano não vence há dois jogos, sendo que no último perdeu para o Tombense por 2 a 1. O CRB tem 21 pontos, contra 18 da Chapecoense, time que abre a zona de rebaixamento

A Ponte Preta também acumula dois tropeços consecutivos. Na última rodada, ficou no empate sem gols com o Juventude. Atualmente, ocupa a 12ª posição, com 22 pontos.

No CRB, o técnico Daniel Paulista deve repetir o time que perdeu para o Tombense. Nomes mais experientes, como o de Auremir, podem retornar entre os titulares. Não está descartado também um ataque com Anselmo Ramon e Hyuri.

“Estamos pensando na melhor estratégia para enfrentar esse adversário, que é um adversário difícil, sempre duro, a Ponte Preta sempre faz jogos muito equilibrados, tanto que somente sofreu, se eu não estiver enganado, 10 gols dentro da competição, é um time que tem vendido duro os seus resultados”, disse Daniel Paulista, técnico do CRB.

Do outro lado, a Ponte Preta terá o retorno de Matheus Jesus, que cumpriu suspensão. Ele disputa a vaga com Elvis. No entanto, o meia foi um dos poucos que se salvaram no empate com o Juventude, o que deixa o treinador em uma encruzilhada.

Quem pode aparecer no time titular é André. A badalada contratação da Ponte Preta para o segundo semestre deve iniciar o jogo na vaga de Eliel. Jeh, Pablo Dyego e Jean Carlos continuam em tratamento.

“Estamos em evolução e vamos enfrentar um adversário duro, que costuma dificultar muito jogando em casa. É um confronto direto e vamos fazer o possível para sair com os três pontos”, disse Felipe Moreira, técnico da Ponte Preta.

