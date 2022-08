CRB e Ponte Preta marcam no início e empatam pela Série B em Maceió

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 23:47 Compartilhe

Com dois gols em 13 minutos no primeiro tempo, CRB e Ponte Preta empataram na noite desta quinta-feira, por 1 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió, no complemento da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Emerson Negueba e Mateus Silva marcaram os gols da partida.

O resultado mantém os times no meio da tabela. O CRB é o décimo colocado, com 29 pontos. Enquanto a Ponte Preta é a 13ª colocada, com 26. A dupla respira aliviada contra a zona de rebaixamento, já que a briga pelo acesso ainda é algo distante e pouco provável.

A partida começou bastante movimentada. Logo aos seis minutos, a zaga da Ponte Preta bateu cabeça dentro da área e Emerson Negueba finalizou para as redes, colocando o CRB na frente do placar. Um gol de oportunismo do atacante, que marcou apenas pela terceira vez na temporada.

Só que a Ponte Preta não se abateu e pouco tempo depois deixou tudo igual. Aos 13, Elvis levantou bola na área, Fábio Sanches desviou e Mateus Silva completou para o gol, marcando pela segunda partida consecutiva e recolocando os paulistas na partida.

O empate parcial deixou o confronto bastante truncado no meio-campo. O CRB apostou nas jogadas em velocidade pelas laterais do campo, enquanto a Ponte Preta priorizou as bolas aéreas, mas todas sem perigo à meta do goleiro Diogo Silva.

No segundo tempo, a partida seguiu muito igual e com as marcações bem postadas. Só que aos 16 minutos o CRB quase marcou. Raul Prata recebeu ótima assistência e finalizou forte. A bola desviou em Fábio Sanches e quase enganou o goleiro Caíque França, que defendeu com as pernas.

A Ponte Preta ganhou poder ofensivo com a estreia de Everton, ex-Grêmio e Flamengo, e quase fez o segundo gol. Aos 26, Everton recebeu com facilidade na esquerda e cruzou rasteiro. Iago Mendonça furou, mas ninguém do time paulista apareceu para concluir para o gol, num lance bizarro do time alagoano.

Mas a melhor chance da etapa final foi do CRB. Aos 38, Anselmo Ramon deu lindo toque para Paulinho Moccelin, que ficou cara a cara com o goleiro Caíque França e finalizou rente à trave, pela linha de fundo.

Antes do apito final, aos 45, Cássio Gabriel respondeu para a Ponte Preta em chute de fora da área, mas defendido por Diogo Silva, que manteve a igualdade até o apito final.

O CRB volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Náutico, às 19 horas, no estádio dos Aflitos, em Recife. Já a Ponte Preta, na terça-feira, receberá o Vasco, às 20h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 PONTE PRETA

CRB – Diogo Silva; Raul Prata, Iago Mendonça, Wellington Carvalho e Guilherme Lopes (Bryan); Claudinei (Marthã), Yago (Wallace) e Rafael Longuine (Bruninho); Paulinho Moccelin, Anselmo Ramon e Emerson Negueba (Fabinho). Técnico: Daniel Paulista.

PONTE PRETA – Caíque França; Igor Formiga, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Léo Naldi, Felipe Amaral (Rithely), Wallisson (Wesley Fraga) e Elvis (Cássio Gabriel); Fessin (Everton) e Nicolas (Lucca). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS – Emerson Negueba, aos 6; e Mateus Silva, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS – Wellington Carvalho (CRB); Mateus Silva e Fábio Sanches (Ponte Preta).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).