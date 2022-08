CRB e Ponte Preta ficam no empate pela Série B do Brasileiro

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 23:52 Compartilhe

No Rei Pelé, em Maceió, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Ponte Preta ficaram no empate pelo placar de 1 a 1. O Galo abriu o marcador com Emerson Negueba, mas tomou o empate em gol anotado por Matheus Silva para Macaca. Com o resultado, o CRB foi para 29 pontos e se mantém na 10ª colocação. Já a Ponte Preta chegou aos 26 pontos e permaneceu na 13ª posição.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

Na próxima rodada, a Ponte Preta recebe o vice-líder Vasco, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, dia 09 de agosto. No dia seguinte, o CRB enfrenta o Náutico, nos Aflitos, na cidade de Recife.

CRB ABRE O PLACAR, MAS PONTE PRETA EMPATA EM SEGUIDA

​

A partida começou no estádio Rei Pelé com o CRB fazendo valer o mando de campo, indo para cima da Ponte Preta e achando logo o primeiro gol. Aos 6 minutos, após jogada de Anselmo Ramon, a bola sobrou para Emerson Negueba fazer: 1 a 0 para o CRB.

Só que o time alagoano não contava que a Ponte Preta logo encontraria o empate. Aos 13, em cobrança de falta, Elvis levantou a bola na área, Fábio Sanches mandou para o meio da área, Mateus Silva apareceu bem e colocou a bola para dentro: 1 a 1.

CRB APOSTA NO CONTRA-ATAQUE, PONTE PRETA SE DEFENDE

Após o empate, a Ponte Preta praticamente não atacou mais na primeira etapa, mesmo o time paulista ficando mais com a bola no primeiro tempo. Já o CRB não conseguiu superar a defesa da Macaca e também pouco criou.

CRB ASSUSTA NO SEGUNDO TEMPO

​

Na etapa complementar, o CRB que praticamente não teve chances de fazer jogadas perigosas, aos 16 quase marcou o segundo gol. Raul Prata conseguiu entrar nas costas do seu marcador e bateu, a bola desviou na defesa e quase entrou, Caíque França conseguiu esticar a perna e salvar a Macaca.

PONTE PRETA SE DEFENDE, CRB CRIA, NÃO MARCA E JOGO ACABA EMPATADO

Ao contrário do primeiro tempo, a Ponte Preta teve que se fechar na defesa, pois o CRB pressionou no fim da partida em busca do gol da vitória. Aos 39 e 45, Paulinho Moccelin e Cássio Gabriel tiveram boas oportunidades para marcar, mas o primeiro chutou para fora e segundo acabou parando em Caíque França. Sendo assim, o jogo acabou empatado pelo placar de 1 a 1.

E MAIS:

E MAIS: