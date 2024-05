CRB e Fortaleza decidirão a Copa do Nordeste

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 1:16 Para compartilhar:

Está definida a final da Copa do Nordeste. Fortaleza, que eliminou o Sport, e CRB, que superou o Bahia nos pênaltis, vão disputar o título no início do próximo mês.

O time alagoano conseguiu uma classificação histórica. Após o empate por 0 a 0 no tempo real com o Bahia, em Salvador, superou o Tricolor por 9 a 8 nos pênaltis.

Já o Fortaleza aplicou goleada avassaladora no Sport, fora de casa, e chegou à decisão. Na Arena de Pernambuco, o Leão do Pici venceu por 4 a 1.

A classificação do Fortaleza e do CRB garantiram uma final inédita na Copa do Nordeste em 2024. Esta é a 21ª edição do torneio, que começou em 1994 e teve alguns anos de interrupção.

Os confrontos entre cearenses e alagoanos estão marcados para os dias 5 e 9 de junho. Ao contrário das outras fases, a decisão do título acontecerá em duas partidas, não apenas em uma.

Campeão duas vezes, o Fortaleza busca a 3ª conquista. As anteriores aconteceram em anos recentes (2019 e 2022), o que comprova o crescimento do Leão na disputa.

Já o CRB vai para sua 2ª participação em decisões do torneio regional. A primeira, no entanto, não remete a boas lembranças: 3 a 0 para o Sport na edição inaugural, em 1994.