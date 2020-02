CRB e Ceará avançam nos pênaltis à terceira fase da Copa do Brasil

CRB e Ceará se classificaram nesta quarta-feira para a terceira fase da Copa do Brasil em duelos definidos nos pênaltis. Na Curuzu, em Belém, o time da casa ficou no 1 a 1 contra o CRB. Nas cobranças, o time alagoano levou a melhor: 5 a 3. Na Arena Barueri, Oeste e Ceará empataram por 1 a 1. Nos pênaltis, a vaga ficou com os cearenses por 4 a 2.

Com a classificação, o CRB embolsou mais R$ 650 mil e chega a R$ 1,19 milhão arrecadado pela sua participação até agora na Copa do Brasil. O adversário da terceira fase vai sair do confronto entre Boa Esporte e Cruzeiro, no dia 4 de março, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha.

Com a queda em casa, o Oeste perdeu a chance de embolsar uma premiação de R$ 1,5 milhão, valor que será recebido pelo Ceará pela classificação. O time cearense aguarda agora o ganhador do confronto entre Lagarto-SE e Vitória para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil.