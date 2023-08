CRB e Avaí se encontram em alta, mas com objetivos diferentes na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 19:40 Compartilhe

Dois jogos remarcados da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro serão disputados nesta quarta-feira à noite. Em alta e vindo de bons resultados, CRB e Avaí se encontram com objetivos distintos no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 19h.

Atualmente, o CRB está em alta por quatro jogos sem derrota e vem de vitória diante do lanterna ABC, por 2 a 1, no último final de semana, somando 32 pontos. Focado em manter a boa fase, o time alagoano tenta diminuir a diferença para o G-4 – zona de acesso.

Do outro lado, o Avaí também vem de vitória por 4 a 2 diante da Tombense e sem perder há quatro jogos, com 25 pontos, tenta abrir distância da zona de rebaixamento. A diferença atual para o Z-4 é de três pontos.

Mais tarde, às 21h30, o Botafogo-SP recebe a Chapecoense, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, de olho na reabilitação. Sem vencer há cinco jogos, o time paulista caiu para a 11ª colocação com 33 pontos. O rival catarinense, por sua vez, venceu o Novorizontino, por 2 a 1 e com 22 pontos, luta para sair da zona de rebaixamento.

Estes jogos não aconteceram entre os dias 13 e 16 de julho devido às más condições climáticas que atingiram Santa Catarina naquela semana. Avaí e Chapecoense não conseguiram embarcar para os jogos fora de casa.

Confira os jogos de quarta-feira pela Série B:

19h

CRB x Avaí

21h30

Botafogo-SP x Chapecoense

