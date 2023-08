CRB e Avaí empatam jogo atrasado da 17ª rodada da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 21:13 Compartilhe

CRB e Avaí ficaram quites nesta quarta-feira com a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da 17ª rodada, alagoanos e catarinenses ficaram no empate por 1 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Renato, para o CRB, e Gabriel Poveda, para o Avaí, foram os artilheiros da partida. Com o empate, o CRB subiu para 33 pontos, enquanto o Avaí chegou aos 26.

A partida era para ter sido realizada em 14 de julho, porém devido a um ciclone extratropical que atingiu a região do estado de Santa Catarina impossibilitou que o Avaí realizasse o voo para a capital alagoana na data prevista. Outro fato no duelo, foi a estreia do terceiro uniforme do CRB, todo preto, em defesa da igualdade racial e contra o racismo.

O duelo começou em ritmo lento, com ambos se resguardando na defesa e pouco se expondo no ataque. Com a marcação forte, os times até se revezavam no ataque, porém sem nenhuma construção ofensiva que gerasse alguma chance clara de gol. Para complicar, tanto CRB, quanto o Avaí tiveram que fazer substituições forçadas por conta de lesões. O jogo seguiu morno boa parte da primeira etapa.

Emoção mesmo ficou para a reta final. Aos 45 minutos, João Paulo cobrou o escanteio e Renato cabeceou com estilo para abrir o placar para o CRB. Os donos da casa ainda tiveram uma chance logo depois, com João Paulo, que parou numa grande defesa do goleiro Igor Bohn. O Avaí também resolveu atacar nos acréscimos. Em cobrança de falta de Felipe Bastos, Diogo Silva espalmou para levar o CRB em vantagem para o vestiário.

Diferente do primeiro tempo, a segunda etapa começou mais movimentada. As duas equipes finalizaram mais a gol, principalmente o CRB, com Anselmo Ramon e Renato. Vendo seu ataque em desvantagem, o Avaí alterou a linha de frente e o resultado foi imediato. Anselmo Ramon errou o passe e Gustavo Modesto interceptou e serviu Gabriel Poveda, que bateu cruzado para empatar a partida, aos 20 minutos.

Após o gol, o jogo ficou aberto. O CRB seguiu com uma leve superioridade e arriscando de fora da área. Já o Avaí apostou nos contra-ataques e em lançamentos longos. Em uma delas, Denilson Goulart percebeu a saída errada do goleiro do CRB e tentou surpreender de cabeça tirando tinta da trave. Apesar do volume ofensivo, tanto CRB, quanto o Avaí desperdiçaram chances e o empate permaneceu até o apito final. Após o fim da partida, por reclamação, o lateral Cortez foi expulso e desfalca o Avaí na próxima rodada.

Seguindo o curso normal da tabela, as equipes voltam a campo no fim de semana, pela 25ª rodada da Série B. No sábado, o CRB encara o Novorizontino, às 18h00, no Rei Pelé. Já o Avaí atua no domingo, às 15h45, contra a Chapecoense, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 AVAÍ

CRB -Diogo Silva; Hereda, Ramon Menezes, Fábio Alemão e Guilherme Romão (Edimar); Falcão (Rômulo), Lucas Lima (Juninho Valoura) e João Paulo (Rafael Longuine); Renato, Léo Pereira (Bruno Silva) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

AVAÍ – Igor Bohn; Igor Inocêncio, Jonathan Costa (Felipe Camargo), Alan Costa e Cortez; Wellington, Rafael Gava e Giovanni (Felipe Bastos); Natanael (Denilson Goulart), Felipinho (Gustavo Modesto) e Gabriel Poveda (Gaspar). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Renato, aos 45 minutos do primeiro tempo. Gabriel Poveda, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Léo Pereira e Renato (CRB); Gabriel Poveda, Giovanni, Cortez, Igor Bohn e Felipe Camargo (Avaí).

CARTÃO VERMELHO – Cortez (Avaí).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgado.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).





