CRB confirma técnico Marcelo Cabo na vaga de Marcelo Chamusca

O CRB trocou de treinador neste sábado. Demitiu Marcelo Chamusca à tarde e anunciou Marcelo Cabo à noite. O novo comandante chega com a missão de conquistar o acesso à elite do Brasileirão. Em 2016, Marcelo Cabo foi campeão da Série B comandando o Atlético-GO. No ano passado, subiu o CSA.

Marcelo Cabo deixou o Vila Nova na semana passada e fechou com o CRB. Ele mora com a família em Maceió, portanto está pronto para iniciar o novo trabalho. “Chego ao clube com muita garra e vontade de trabalhar. Agora é pensar somente nas decisões que teremos pela frente”, disse Cabo, que será apresentado na tarde deste domingo e vai estrear na terça, diante do Operário-PR, em Maceió (AL).

Sem clube desde semana passada, quando foi demitido do Vila Nova por conta de uma sequência de resultados ruins, Marcelo Cabo também teve seu nome especulado no Atlético-GO, que neste sábado anunciou a saída de Wagner Lopes.

Natural do Rio de Janeiro, Marcelo Cabo tem 52 anos e começou a carreira no Bangu, passando ainda por Tombense, Volta Redonda, Macaé, Ceará, Resende, Figueirense e Guarani, além de Atlético-GO, CSA e Vila Nova.

Sem ganhar há cinco jogos, o CRB é o oitavo colocado, com 39 pontos, quatro a menos que o Coritiba, primeiro integrante do G4.