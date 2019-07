CRB bate Botafogo-SP em Ribeirão Preto e entra na briga pelo G4 da Série B

O CRB conquistou um importante resultado fora de casa, nesta sexta-feira. A equipe alagoana visitou o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 12.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 0.

Com a derrota, o Botafogo permanece com 20 pontos, ainda na briga por um espaço entre os quatro primeiros colocados, que garantem o acesso para a primeira divisão. O CRB chegou a 19 pontos e entrou de vez nessa briga.

O time paulista começou a partida tentando se impor e pressionar para abrir rapidamente o placar. No entanto, o CRB estava bem postado defensivamente e não só continha as descidas do time da casa, como também levava perigo nos contra-ataques.

Nas melhores chances antes do intervalo, os goleiros trabalharam bem. Darley, do Botafogo-SP, e Edson Mardden, do CRB, foram pouco exigidos, mas mostraram segurança quando acionados.

Na segunda etapa, o padrão se repetiu. O Botafogo tentava assumir a postura de protagonista da partida, mas tinha dificuldades para envolver o adversário. Aos 31 minutos, aproveitando erro na saída de bola do zagueiro Naylhor, Felipe roubou a bola e serviu Ferrugem, que abriu o placar para o time visitante. Depois disso, o time da casa se atirou ao ataque para o tudo ou nada.

Até que aos 46 minutos, a defesa botafoguense falhou novamente. Lucas Mendes tentou afastar de calcanhar e a bola sobrou para Felipe completar para o fundo do gol e sacramentar a vitória do CRB.

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrentará o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em partida que abre a 13.ª rodada da Série B. Na terça, o CRB receberá o Oeste no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 2 CRB

BOTAFOGO-SP – Darley; Lucas Mendes, Didi, Naylhor e Pará; Higor Meritão, Marlon Freitas, Nadson (Ronald) e Murilo Henrique (Erick); Felipe Saraiva (Rafael Costa) e Henan. Técnico: Roberto Cavalo.

CRB – Edson Mardden (Fernando Henrique); Daniel Borges, Wellington Carvalho, Victor Ramos e Igor; Claudinei, Dirceu Lucas (Ewerton Páscoa), Ferrugem e Alisson Farias; Léo Ceará e Willie (Felipe). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Ferrugem, aos 31, e Felipe, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Mendes e Marlon Freitas (Botafogo-SP); Daniel Borges, Wellington Carvalho, Igor e Dirceu Lucas (CRB).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).