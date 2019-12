Cratera se abre em obra em Brasília e arrasta quatro carros

Um muro de arrimo desabou em uma obra localizada na Asa Sul, bairro de Brasília (DF), provocando um deslizamento de terra e arrastando quatro carros que estavam estacionados. O corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já estão no local e no momento não há informações sobre vítimas. As primeiras informações indicam que ocorreu o rompimento de uma tubulação de água pluvial, de chuva, o que levou ao desabamento.

Os bombeiros já conseguiram contato com os proprietários de três dos quatro carros, que informaram que não havia ninguém dentro dos veículos. O proprietário do quarto veículo não foi ainda localizado. Não houve nenhum acidente com os operários da obra. E também não há informações sobre vítimas.

Um edifício localizado ao lado do desabamento foi evacuado e está isolado. A maquiadora Vanessa Prado estava no prédio que foi fechado e relatou o susto. “Eu estava esperando para fazer um exame escutamos um barulho e o prédio tremeu todo. Depois veio um homem mandando todo mundo sair correndo do prédio. Foi desesperador, as pessoas lotando elevadores, escadas.”

Os carros estacionados nas proximidades do acidente foram deslocados pelos próprios bombeiros. Ainda não há informações sobre quando a via será liberada.

*com informações da Rádio Nacional