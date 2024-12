Cratera se abre em canteiro de obras da Linha 6-Laranja do Metrô em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2024 - 14:04 Para compartilhar:

Uma cratera se abriu no canteiro obras da futura estação Bela Vista, que fará parte da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 12, no Centro da capital paulista. De acordo com a LinhaUni, concessionária responsável pela construção, não houve o registro de feridos e o incidente não oferece riscos à população.

Confira vídeo:

Nas imagens, é possível notar um muro caindo após a abertura da cratera em um canteiro de obras. Segundo a LinhaUni, ocorreu um solapamento parcial do solo no canteiro de obras com a passagem de uma tuneladora. “Por medida de segurança, a área ao redor do poço [VSE Almirante Marques] já havia sido isolada. […] A equipe técnica está no local”, pontuou a concessionária.

Conforme a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h25 para atender o desabamento de um muro e não houve o registro de vítimas até o momento.

Em fevereiro de 2022, uma obra da Linha 6-Laranja desabou na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo (SP), sentido Rodovia Castelo Branco, e a via foi liberada apenas dois dias depois. Na ocasião, não houve feridos, mas ocorreu o rompimento da tubulação de esgoto ao lado das obras e funcionários que trabalhavam na construção tiveram contato com a água contaminada.