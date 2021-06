Craque Neto fica pistola com estátua de Maradona em praça do Rio: ‘Na Argentina tem busto do Pelé?’

Neto estava ‘Pê’ da vida no ‘Os Donos da Bola’ desta quarta-feira. Após chamar o apresentador Sikêra Jr. para a porrada, o apresentador ainda criticou a decisão de instalar uma estátua em homenagem a Maradona em uma praça da Zona Sul do Rio, que inclusive passará a levar o nome do Argentino.

Neto disse que tem muitos brasileiros que mereciam ser homenageados no lugar dele e listou.

– Busto para o Maradona aqui no Brasil? Vocês tão de brincadeira. Tão de sacanagem comigo. Lá na Argentina chamam a gente de macaquito! Lá tem algum busto do Pelé, do Leônidas, do Joaquim Cruz? – disse.

– Que busto de Maradona o quê! Dá licença. Bota o busto dele lá na Argentina e faz outros aqui. Faz um do Lêonidas, do Zagallo, do Pelé, do Zico, do Jairzinho, do Rivelino, do Gerson, do Garrincha – concluiu.

Em frente à praça onde será feita a homenagem ao Maradona funciona o prédio do Consulado da Argentina no Rio de Janeiro. O Cônsul argentino Cláudio Gutierrez comemorou a homenagem.

– Esta homenagem nos alegra profundamente porque Maradona gostava muito do Brasil, tinha muitos amigos aqui e muito respeito pelos grandes ídolos do futebol brasileiro – disse o Cônsul.

– Gestos assim são a prova dos estreitos laços que há entre Brasil e Argentina e simboliza o claro sentimento da fraternidade entre nossos povos – concluiu.

