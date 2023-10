Craque do Real Madrid e da seleção, Vinicius Jr. engata romance com jovem de 22 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2023 - 8:32 Compartilhe

O festão que Vinicius Jr. deu para inaugurar sua mansão no Rio de Janeiro no início de junho parece ter sido a responsável pelo início de um novo romance. Segundo informações do jornal Extra, os beijos trocados entre ele e Bia Michelle não ficaram apenas por lá, e desde então, um novo romance tem surgido.

Bailarina e influenciadora digital, Bia estaria inclusive passando uma temporada ao lado do craque em Madri, na Espanha, onde o atleta mora.

Recentemente, Bia Michelle chegou a compartilhar fotos no Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, clube que o atleta defende.

Nos stories, a influencer também costuma postar fotos na Espanha. No entanto, nenhuma ao lado de Vini ainda foi compartilhada. O craque brasileiro também ainda não compartilhou nenhuma publicação ao lado de Bia.

