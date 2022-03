Craque dentro e fora de quadra! Roger Federer doa mais de R$2,5 milhões para crianças ucranianas Suíço contribui com quantia para auxiliar jovens afetados pela guerra com a Rússia

O conflito entre Rússia e Ucrânia vem sendo devastador e tem abalado o coração de muitas pessoas. O tenista Roger Federer, horrorizado com essa situação, vai doar mais de R$2,5 milhões para as crianças ucranianas que vem sendo afetadas por invasões russas diariamente.

A doação será realizada através da fundação do tenista. O intuito de Federer é ajudar essas crianças, para que elas possam sair dessa situação e continuar estudando, mesmo com os ataques russos. Muitos jovens estão passando por momentos traumáticos e o objetivo do tenista é ajudar essas pessoas.

Através das redes sociais, Federer se demonstrou horrorizado com os acontecimentos recentes. Na mesma publicação, o tenista divulgou que vai doar uma quantia considerável, através de sua fundação, para crianças ucranianas que estão sofrendo na guerra.

– Minha família e eu estamos horrorizados vendo fotos da Ucrânia e de coração partido pelas pessoas inocentes que vem sendo terrivelmente afetadas. Nós nos manifestamos pela paz – escreveu Federer.

– Através da Fundação Roger Federer, vamos dar suporte para crianças afetadas na guerra com a doação de U$ 500 para que as crianças ucranianas continuem tendo acesso aos estudos – finalizou o tenista.

Roger Federer é suíço e está atualmente com 40 anos. É recordista de prêmios do Grand Slam com vinte conquistas. Foi o atleta mais vezes premiado na história do Prêmio Laureus do Esporte Mundial. É considerado por muitos como um dos melhores tenistas de todos os tempos.

