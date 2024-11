‘Craque da Voz’: conheça o novo reality show da Globo comandado por Galvão Bueno e Karine Alves

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 16:00 Para compartilhar:

Por mais de quatro décadas, Galvão Bueno esteve na casa dos brasileiros dando voz a alguns dos momentos mais importantes do esporte no Brasil e no mundo. A partir do dia 7 de novembro, ele e Karine Alves têm a missão de ajudar a escolher, entre dez talentos na narração brasileira, o que mais se destacar. Cinco homens e cinco mulheres de várias regiões do país estão nessa disputa, que vale um contrato de um ano com a Globo.

Em oito episódios, o projeto multiplataforma ‘Craque da Voz’, é uma coprodução da Play9 com a Globo. A mediatech diversifica suas produções audiovisuais com a estreia, que contou com um time de mais de 100 pessoas envolvidas, desde a elaboração do formato do projeto, produção e captação do conteúdo multi-janelas pela Play9Action, seu braço audiovisual.

O reality show vai ao ar no Globoplay e no SporTV às quintas-feiras, e na TV Globo aos domingos, dentro do ‘Esporte Espetacular’. O grande vencedor ou vencedora será conhecido na última semana de dezembro.

“Nossa parceria com o Galvão Bueno é de longa data. Estreamos juntos sua ida para o universo digital e agora estrearemos sua participação como apresentador de um reality na TV. É o primeiro reality show que a Play9 cria, e acredito que essa é a essência do que podemos entregar: projetos de conteúdo diversificados, e com o tom que cada plataforma pede. Estamos animados para ver o resultado no ar!”, conta João Pedro Paes Leme, CEO e Sócio-Fundador da Play9.

O programa também conta com a presença de convidados especiais, que ao lado de Galvão e Karine, decidem quem deixa o programa a cada semana. Entre as participações, estão as dos narradores Luis Roberto, Gustavo Villani, Renata Silveira, Everaldo Marques e Luiz Carlos Jr., dos comentaristas Arnaldo Cezar Coelho e Júnior, do apresentador André Rizek, do influenciador Fred Bruno e do humorista Marcelo Adnet. Além de se enfrentarem em desafios técnicos e de convivência, os participantes têm a oportunidade de mostrar seus talentos.

“Nossa missão é encontrar uma nova voz, ajudar alguém a realizar um sonho, e o nível está excelente. Eu estou muito feliz”, avisa Galvão Bueno. “Tenho certeza de que as pessoas vão gostar. Muita gente foi testada para que chegássemos a esses dez participantes e teremos cinco mulheres e cinco homens na disputa”, ressalta o apresentador.

Diferentes ambientes compõem o reality. As disputas para decidir quem segue na competição e as dicas dos jurados para os candidatos se aperfeiçoarem acontecem no “Laboratório da Voz”. O “Lounge” é a área de convivência e de troca de experiência entre os participantes. Já a “Sala da Deliberação” é o espaço onde jurados e os apresentadores acompanham os participantes nas dinâmicas e provas.

O ambiente é rodeado de telas e monitores, para que eles possam ver todos os detalhes enquanto analisam o desempenho dos postulantes a um contrato com a Globo, debatendo suas impressões, pontos positivos e negativos que podem salvar ou eliminar alguém do reality. Por fim, o “Canto dos Depoimentos” é uma espécie de confessionário, onde os competidores podem desabafar e comentar momentos vividos no reality.

O primeiro episódio do reality ‘Craque da Voz’ fica disponível para assinantes do Globoplay a partir de quinta-feira, 7 de novembro. No mesmo dia, este episódio vai ao ar no sportv. E no domingo, dia 10, estreia na TV Globo uma versão especial do episódio, dentro do ‘Esporte Espetacular’.