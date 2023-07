Crânio humano do Paleolítico é achado na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2023 - 12:33 Compartilhe

CREMONA, 3 JUL (ANSA) – Um crânio de Homo sapiens, provavelmente remanescente do período Paleolítico, foi encontrado em meio ao cascalho do rio Pó, no limite entre as províncias de Cremona e Piacenza, no norte da Itália.

A descoberta foi feita por um professor de paleontologia da Universidade de Parma, Davide Persico, que também é prefeito do município de San Daniele Po, em Cremona.

O crânio arcaico parece corresponder ao do Homo sapiens, mesma espécie do ser humano moderno, e é datada do período pré-histórico iniciado 2,6 milhões de anos atrás e que se estendeu até 10.000 a.C., cerca de 12 mil anos atrás. A estrutura inclui dois ossos parietais, que ocupam a lateral e a parte superior do crânio, e o osso occipital, que se articula com a coluna vertebral.

A descoberta foi facilitada pelo baixo nível da água no rio Pó, que percorre o norte italiano até desaguar no mar Adriático, ao sul de Veneza, e passa por uma seca histórica desde o ano passado. (ANSA).

