Uma das lendas do esporte voltou a jogar recentemente após três anos parado se dedicando ao pádel e ao tênis. O italiano Luca Cramarossa disputa, no Follow the Beach Copacabana, seu terceiro torneio desde a volta.







Campeão do desafio Itália x Rio de Janeiro na Praia de Copacabana, jogando ao lado de outra lenda, Cramarossa contou sobre sua volta e a saudade que tinha do evento e da cidade maravilhosa.

“Esse é meu terceiro torneio, o primeiro fiquei muito emocionado , mas agora me sinto muito bem na quadra . O meu mundo é a quadra de Beach Tennis. Estou muito feliz. Vamos ver Cramarossa pro ano todo”.

O italiano soma 44 títulos na carreira sendo 16 ao lado de Marco Garavini com o qual venceu o Follow the Beach. Eles marcaram época nos anos de 2017 e 2018.

Cramarossa comentou também como foi voltar a jogar ao lado de Calbucci: “Ele é uma lenda , um grande amigo também , muito bom poder voltar a jogar com ele e com vitória”.

