Cracolândia: usuários de drogas depredam carros e ônibus no centro de SP após ação da PM

Usuários de drogas realizaram ataques a carros e ônibus na região de Campos Elíseos, República e Santa Efigênia, no centro de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira, 10. De acordo com a Polícia Militar, os atos aconteceram principalmente na praça Julio Mesquita, na avenida São João, onde houve registros de ataques a ônibus.

Ao Estadão, a PM disse que os ataques aconteceram após uma ação de dispersão na rua Conselheiro Nébias, a 750 metros da praça Julio Mesquita, por volta das 12h30. A polícia recebeu uma denúncia de um morador sobre uma interdição da via causada pelos usuários.

Após a ação da polícia, os usuários se espalharam pela região quebrando vidros de carros e ônibus. Não há um levantamento sobre o prejuízo total causado e nem sobre em quais ruas, exatamente, houve depredação.

Não é a primeira vez que usuários de drogas provocam ataques na região. No fim de junho, um supermercado foi saqueado. E no começo do mês passado, um bar havia sido saqueado e carros atacados com pedras. Esse tipo de problema se intensificou após a dispersão da Cracolândia, ainda no começo de 2022.

