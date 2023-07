Cracolândia: polícia prende 18 pessoas por envolvimento com tráfico de drogas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 16:30 Compartilhe

Dezoito pessoas foram presas por envolvimento com tráfico de drogas na região central da capital paulista após deflagrada no sábado, 22, operação na Cracolândia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Todos os presos já tinham antecedentes por tráfico de drogas, roubos, furtos e outros crimes.

Do total, 16 foram autuados em flagrante. Outros dois, procurados pela Justiça, foram presos após a identificação.

A força-tarefa envolveu agentes das polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Por volta das 19h, a Rua dos Gusmões foi fechada com cercas de ferro no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Santa Ifigênia, região central da capital paulista. Dependentes químicos e traficantes ficaram isolados e sentados para a realização de triagem.

A operação ocorreu apenas dois dias depois de o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciar que, em conjunto com o governo estadual, ficou definido que uma nova estratégia adotada em relação à Cracolândia seria “não dar trégua para o traficante”. O objetivo é reduzir o fornecimento de drogas para dependentes químicos da região. Segundo o prefeito afirmou na quinta-feira, 20, seria adotada a política de “tolerância zero com traficante”

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as investigações continuam em andamento.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pretendia transferir o fluxo da Cracolândia para o bairro do Bom Retiro. Mas, o próprio governador acabou desistindo em meio às críticas de especialistas, moradores e comerciantes da região.

