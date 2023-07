Cracolândia: polícia divulga quem são os presos por tráfico de drogas no centro de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 14:26 Compartilhe

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) divulgou nesta segunda-feira, 24, que são as 16 pessoas que foram presas na Cracolândia, no centro da capital paulista, no sábado, 22, durante operação policial na região. Segundo o secretário Guilherme Derrite (PL), o foco da ação tem sido identificar e prender os traficantes para diminuir a circulação de drogas na área.

Ao todo, 35 envolvidos com o comércio de drogas na região foram identificados, conforme a pasta. A polícia foca agora em abordar e prender os outros 19, assim como identificar mais envolvidos. Agentes à paisana têm atuado no perímetro onde há mais venda de drogas, entre a Rua dos Gusmões e a Avenida Rio Branco.

Nas últimas semanas, a Cracolândia tem visto uma escalada de tensão, com depredações de ônibus e veículos e operações policiais para prender traficantes. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a defender transferir os dependentes químicos para a região do Bom Retiro, mas recuou da ideia após ser alvo de uma série de críticas e protestos dos moradores e comerciantes do bairro.

De acordo com Derrite, o objetivo com as ofensivas policiais é individualizar os crimes cometidos, identificando e então prendendo os responsávis.

Além dos 16 identificados como agentes do tráfico na Cracolândia, mais duas pessoas, que eram procuradas pela polícia, foram presas na operação de sábado.

Um deles trata-se de Cristiano Costa, que consta como procurado junto ao sistema Prodesp, responsável por armazenar informações estratégicas do governo paulista e dados dos cidadãos, como identidade pessoal, histórico médico, escolar e criminal, por exemplo. Não foi passada a identificação do alvo citado como número 18.

Segundo Derrite, já foi apreendida desde o início do ano meia tonelada de droga, entre crack, maconha, cocaína e outras, na região. A secretaria também fala em redução de 20% do número de roubos na região.

Novas operações, como a de sábado, de cercamento da região e revista, devem acontecer. “Quanto mais a gente adotar essa medida que foi adotada e foi um sucesso, melhor. A gente tem de continuar, com policiais à paisana e serviços de inteligência fazendo essa identificação”, disse o secretário.

Além das operações na Cracolândia, Derrite disse que há operações do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc) e das polícias rodoviárias federais em identificar rotas de fornecimento de drogas e fazer apreensões antes que elas cheguem à região. Artur José Dian, delegado-geral de polícia, disse que a tecnologia também tem sido usada para identificar os suspeitos.

Identificação dos indivíduos, conforme relatório de investigação:

1) Fábio Leal Quaresma

Atua no auxílio de venda pelo traficante.

2) Edmilson da Silva Gregório

Em foto tirada em 22 de julho de 2023, por volta das 16 h, apareceu atuando no auxílio a montagem da barraca pertencente a Rosemeire (alvo nº 14).

3) Paulo Roberto de Souza Oliveira

Atua permitindo e facilitando a venda e circulação da droga dentro do fluxo.

4) Rafael Batista dos Santos





Atua permitindo a venda e circulação da droga entre os usuários.

5) Ricardo Aparecido de Andrade

Atua permitindo a circulação da droga entre os usuários.

6) Salomão Henrique Fernandes

Atua como segurança junto à entrada das barracas.

7) Ricardo Nascimento Barbosa da Silva

Atua como traficante, vendendo o entorpecente aos usuários.

8) Mateus Lellis Borges Prado

Atua como auxiliar ao usuário, encaminhando-o ao traficante.

9) Jorsua Natan Souza Silva

Atuando no auxílio de montagem e segurança da barraca da traficante Rosemeire (alvo nº14)

10) José Francisco





Atua como auxiliar dos traficantes, conduzindo o usuário até a barraca.

11) Cristiane Alves Bernardo da Silva

Atua na traficância, porém, na data da abordagem nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

12) Mayara Aparecida de Camargo

Atua na traficância, bem como auxiliando outros vendedores no meio do fluxo.

13) Cristiana Aparecida Valias

Atua no auxílio ao tráfico, cuidando da guarda da barraca e, por vezes, também na venda da droga.

14) Rosemeire Pereira de Oliveira Jonas

Atua na traficância, vendendo a droga aos usuários.

15) Vanessa Cristina de Souza Silva

Atua na venda da droga, tráfico direto aos usuários.

16) Silvana Conceição Souza

Atua na venda direta do entorpecente, expondo junto ao solo, sobre uma coberta, opções de entorpecentes para usuários, bem como outros utensílios para auxílio ao consumo (cachimbos e isqueiros).

17) Foi localizado Cristiano Costa

Ele consta como procurado junto ao sistema Prodesp, responsável por armazenar informações estratégicas do governo paulista e dados dos cidadãos, como identidade pessoal, histórico médico, escolar e criminal, por exemplo.

18) Um indivíduo, que não teve o nome informado, também foi preso.

Assim como o citado anteriormente, era procurado pela polícia, mas seu nome não foi divulgado.

O Estadão não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos.

