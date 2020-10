CR7 volta a testar positivo para novo coronavírus, diz jornal

TURIM, 22 OUT (ANSA) – O craque Cristiano Ronaldo, da Juventus, voltou a testar positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2), segundo informou nesta quinta-feira (22) o jornal “Correio da Manhã”.

Com isso, o atacante português não deverá reencontrar o argentino Lionel Messi na partida entre Juventus e Barcelona, no dia 28 de outubro, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O camisa 7 já ficou de fora da estreia da Velha Senhora na competição.

O astro testou positivo para a Covid-19 em 13 de outubro quando estava concentrado com o elenco da seleção de Portugal. Após o resultado do exame, CR7 voltou a Turim, na Itália, onde está cumprindo o isolamento.

Essa viagem do português foi motivo de críticas por parte do ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, que afirmou que o atacante violou o protocolo do governo do país contra o coronavírus Sars-CoV-2.

Em um post nas redes sociais, CR7 publicou uma foto na qual aparece com o cabelo raspado. Nas imagens, o craque aparece realizando exercícios em uma bicicleta ergométrica. (ANSA).

