CR7 tem mais seguidores nas redes sociais do que quase todos os países tem de habitantes

Da Redação 04/07/2024 - 2:29

Cristiano é um fenômeno de popularidade sem precedentes. Se há quem ponha em dúvida o desempenho do futebolista, de 39 anos, e afirme que “tem que pendurar as chuteiras,” as redes sociais refletem o oposto.

Dia após dia o número de admiradores cresce. No dia 04 de julho de 2024, o filho da dona Dolores somava 633 milhões de seguidores na rede social Instagram. Para que se perceba, este é um número superior à população de todos os países – exceto China e Índia. Se a esta conta somar os admiradores que o seguem em outras redes sociais – You Tube, Facebook, Linkedin e X – o algorismo do total supera a mais de 920 milhões.

O capitão da seleção portuguesa é o jogador com mais seguidores no Euro 2024 e no mundo. Segundo o estudo do Football Benchmark, antes do pontapé de saída na competição, o segundo jogador com mais seguidores no Europeu era Kylian Mbappé, da seleção francesa e fã declarado do português, com menos de um terço deste número, cerca de 149 milhões em todas as redes sociais.

Apenas como comparação, Messi tem 503 milhões de seguidores, já Neymar tem 222 mi.