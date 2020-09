CR7 recebe advertência por assistir jogo de Portugal sem máscara; veja Craque português não participou da estreia da seleção na Liga das Nações e assistiu a goleada sobre a Croácia na arquibancada do estádio do Dragão

Portugal estreou na Liga das Nações com goleada por 4 a 1 sobre a Croácia. O atual campeão, no entanto, não contou com o seu principal jogador: Cristiano Ronaldo. Por conta de uma inflamação no pé direito, o ‘Robozão’ foi poupado, mas estará à disposição para a segunda partida.

O craque português da Juventus precisou assistir a vitória de Portugal apenas nas arquibancadas do estádio do Dragão, ao lado dos companheiros. Cristiano Ronaldo, no entanto, foi advertido algumas vezes por não estar usando máscara, que é parte do protocolo de segurança da competição.

As câmeras da TNT, emissora responsável pelos direitos de transmissão da competição, teve uma câmera exclusiva em CR7 para registrar suas reações durante a partida. Em um dos momentos, flagrou o astro tomando uma advertência da equipe de segurança para usar a máscara.

Olha a responsabilidade, Robozão! Cristiano Ronaldo, que está na arquibancada, levou essa chamada aí por estar sem máscara. Todo mundo tem que usar para se proteger, não tem jeito! #NationsLeagueNoEI

Portugal x Croácia é na TNT, no YouTube (https://t.co/6l1lXPRpGt) e no @EIPlus pic.twitter.com/nqpLl01nh6 — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) September 5, 2020

