CR7 faz dois e garante vitória da Juventus sobre Sampdoria

O astro português Cristiano Ronaldo garantiu o triunfo da Juventus sobre a Sampdoria, neste sábado, marcando os dois gols da vitória por 2 a 1 pela 19ª rodada da Serie A.

O luso abriu o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo, mas os visitantes empataram com o veterano Fabio Quagliarella convertendo pênalti aos 33. Na segunda etapa, Ronaldo não desperdiçou a oportunidade ao estufar as redes em cobrança da marca da cal, aos 20 minutos.

Ronaldo é o artilheiro isolado da Serie A com 14 gols, um a mais que o polonês Krzysztof Piatek da Genoa. Quagliarella é o terceiro maior matador com 12 gols.

Com o triunfo, a Juventus segue cada vez mais líder do Campeonato Italiano com 53 pontos, um recorde a esta altura da competição. Terminado o primeiro turno, a Velha Senhora segue invicta com 17 vitórias e apenas dois empates.

Já a Sampdoria ainda não conseguiu se aproximar da zona da Liga dos Campeões, com 29 pontos na quinta posição. Os genoveses ainda podem perder colocações dependendo dos demais resultados da rodada.

Nos outros jogos do dia, a Inter de Milão (3º) venceu por 1 a 0 na visita ao Empoli (17º) com gol de Keita Baldé (72 minutos), mas não conseguiu se aproximar da vice-líder Napoli, que bateu o Bologna (18º) por 3 a 2 com gol do belga Dries Mertens aos 43 minutos da etapa final.

A Roma (6º) venceu o Parma (12º) por 2 a 0 e chegou a 30 pontos, ficando a dois pontos da rival Lazio, último time na zona de classificação para a Liga dos Campeões e que empatou com o Torino (9º).

No último confronto do dia, o Milan (5º) venceu o SPAL (16º) por 2 a 1. Castillejo (16 minutos) e Higuaín (64) marcaram os gols da vitória.

— Programação e resultados da 19ª rodada do Campeonato Italiano

– Sábado:

Juventus – Sampdoria 2 – 1

Genoa – Fiorentina 0 – 0

Chievo – Frosinone 1 – 0

Sassuolo – Atalanta 2 – 6

Udinese – Cagliari 2 – 0

Empoli – Inter 0 – 1

Lazio – Torino 1 – 1

Parma – Roma 0 – 2

Napoli – Bologna 3 – 2

Milan – SPAL 2 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 53 19 17 2 0 38 11 27

2. Napoli 44 19 14 2 3 37 17 20

3. Inter 39 19 12 3 4 31 14 17

4. Lazio 32 19 9 5 5 28 21 7

5. Milan 31 19 8 7 4 26 20 6

6. Roma 30 19 8 6 5 34 24 10

7. Sampdoria 29 19 8 5 6 32 23 9

8. Atalanta 28 19 8 4 7 39 27 12

9. Torino 27 19 6 9 4 24 19 5

10. Fiorentina 26 19 6 8 5 25 18 7

11. Sassuolo 25 19 6 7 6 30 32 -2

12. Parma 25 19 7 4 8 17 23 -6

13. Cagliari 20 19 4 8 7 17 25 -8

14. Genoa 20 19 5 5 9 25 35 -10

15. Udinese 18 19 4 6 9 16 23 -7

16. SPAL 17 19 4 5 10 15 27 -12

17. Empoli 16 19 4 4 11 22 37 -15

18. Bologna 13 19 2 7 10 15 29 -14

19. Frosinone 10 19 1 7 11 12 37 -25

20. Chievo 8 19 1 8 10 14 35 -21

bur-gh/fa