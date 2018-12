CR7 evita derrota da Juventus contra Atalanta; Napoli perde para Inter

A Juventus empatou em 2 a 2 com a Atalanta fora de casa, nesta quarta-feira, pela 18ª rodada da Serie A, mas contou com derrota da Napoli (2º) para a Inter de Milão (3º) por 1 a 0 para manter vantagem ampla na liderança.

O albanês Berat Djimsiti (2 minutos) marcou contra para colocar a Velha Senhora em vantagem, mas o time da casa virou o jogo com dois gols do colombiano Duván Zapata (24 e 56).

Os visitantes só buscaram o empate no final da partida, graças a um gol do astro Cristiano Ronaldo aos 33 minutos da segunda etapa. O português saiu do banco poucos minutos depois da expulsão do uruguaio Rodrigo Bentancur para evitar a derrota.

No último jogo do dia, a Napoli visitou a Inter em busca de uma vitória que aproximaria a equipe da primeira colocação. No entanto, os anfitriões venceram graças ao gol de Lautaro Martínez aos 46 minutos do segundo tempo.

Mais cedo, o Milan (6º) empatou sem gols com o Frosinone (19º) chegando a quatro jogos sem vencer nem marcar um gol.

Os comandados de Gennaro Gattuso empataram em 0 a 0 com Torino, Bologna e Frosinone, além de perderem por 1 a 0 para a Fiorentina. A equipe pode deixar a zona de classificação para campeonatos europeus dependendo dos outros resultados da rodada.

O Milan chegou a dominar o jogo e acertar a trave adversária no primeiro tempo, mas não superaram a marcação do rival. O melhor da equipe foi o goleiro Gianluigi Donnarumma, que foi decisivo para evitar a derrota. O Frosinone chegou a marcar um gol, posteriormente anulado após consulta ao árbitro de vídeo (VAR).

Em outros jogos do dia, a Roma (7º) venceu o Sassuolo (11º) por 3 a 1, enquanto o Torino (8º) superou o Empoli (16º) por 3 a 0.

— Programação e resultados da 18ª rodada do Campeonato Italiano

– Quarta-feira:

Frosinone – Milan 0 – 0

Fiorentina – Parma 0 – 1

Sampdoria – Chievo 2 – 0

Bologna – Lazio 0 – 2

Cagliari – Genoa 1 – 0

Atalanta – Juventus 2 – 2

Roma – Sassuolo 3 – 1

SPAL – Udinese 0 – 0

Torino – Empoli 3 – 0

Inter – Napoli 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 50 18 16 2 0 36 10 26

2. Napoli 41 18 13 2 3 34 15 19

3. Inter 36 18 11 3 4 30 14 16

4. Lazio 31 18 9 4 5 27 20 7

5. Sampdoria 29 18 8 5 5 31 21 10

6. Milan 28 18 7 7 4 24 19 5

7. Roma 27 18 7 6 5 32 24 8

8. Torino 26 18 6 8 4 23 18 5

9. Atalanta 25 18 7 4 7 33 25 8

10. Fiorentina 25 18 6 7 5 25 18 7

11. Sassuolo 25 18 6 7 5 28 26 2

12. Parma 25 18 7 4 7 17 21 -4

13. Cagliari 20 18 4 8 6 17 23 -6

14. Genoa 19 18 5 4 9 25 35 -10

15. SPAL 17 18 4 5 9 14 25 -11

16. Empoli 16 18 4 4 10 22 36 -14

17. Udinese 15 18 3 6 9 14 23 -9

18. Bologna 13 18 2 7 9 13 26 -13

19. Frosinone 10 18 1 7 10 12 36 -24

20. Chievo 5 18 0 8 10 13 35 -22

bds/iga/fa