CR7 diz estar preocupado com o futuro de Neymar

SÃO PAULO, 30 JUL (ANSA) – O craque Cristiano Ronaldo, da Juventus, demonstrou estar preocupado com o futuro de Neymar. O português revelou que gosta de ver o brasileiro jogando e acredita que o atacante permanecerá no Paris Saint-Germain (PSG).

Mesmo que a relação entre Neymar e PSG esteja desgastada, o atleta de 27 anos já se reapresentou no clube francês.

Entretanto, o jogador tem seu nome envolvido em uma possível volta ao Barcelona. O camisa 10 da seleção brasileira defendeu o time catalão entre 2013 e 2017, tendo conquistado 10 títulos em sua passagem.

“Se fala muito dele indo para o Real Madrid, Barcelona, Juventus… Mas acho que vai ficar em Paris. Se isso não acontecer, que encontre um lugar onde possa ser feliz e mostrar o seu futebol. E ele tem muito para mostrar”, disse CR7, em entrevista ao jornal espanhol “Marca”.

O português também afirmou que torcerá para Neymar não sofrer com mais lesões e pediu para que o brasileiro “se cuide”.

“[Espero] que não tenha lesões, como tem acontecido e deve se preocupar com isso. Eu fico preocupado porque gosto de vê-lo jogar. Independentemente do clube, que se cuide e não tenha lesões. É isso que desejo para ele”, continuou o camisa 7 da Juventus.

Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo também falou sobre aposentadoria, mas tranquilizou os fãs ao dizer que ainda não possui uma idade certa para pendurar suas chuteiras. No entanto, o português alertou que ele “não vai durar para sempre”.

“Não é algo que me preocupe, vai depender muito de como me sinta, da minha motivação, porque fisicamente nunca irá ser um problema. Para jogar até aos 40 anos tenho que me cuidar bem e creio, sinceramente, que esse não será o fator mais importante.

É mais o lado psicológico que vai fazer a diferença. O Cristiano não vai durar para sempre, mas ainda me sinto com forças para continuar a ganhar coisas importantes”, afirmou o atleta.

O tão sonhado título da Liga dos Campeões da Juventus foi um dos assuntos da entrevista. O português disse que o clube irá “lutar para vencer”, mas ressaltou que a conquista dependerá de “muitos fatores”, como “do sorteio, dos grupos, do momento, das lesões e da sorte”.

O craque recebeu nesta segunda-feira (29) o prêmio “Marca Legends”, do jornal madrilenho, e até se encontrou com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. A cerimônia foi realizada no Teatro Reina Victoria.(ANSA)