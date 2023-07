CPMI do vandalismo adia depoimento de Mauro Cid

Os deputados da mesa da CPMI do 8 de Janeiro decidiram adiar para semana que vem (11 a 13 de julho) as sessões, inclusive a que se espera a presença do coronel Mauro Cid, ex-ajudante militar de Ordens do então presidente Jair Bolsonaro.

Cid está preso em Brasília, alvo do inquérito no STF que investiga adulterações no cartão de vacinação do ex-presidente e fraude no sistema do SUS.

A direção da CPMI – cujos membros são deputados e senadores – alegou a intensa agenda dos deputados nesta semana, que terá esforço coletivo para destravar pautas importantes.

Enquanto isso Bolsonaro e seus aliados ganham tempo nesta semana. O PL, seu partido, acaba de convocar toda a bancada federal , governadores e deputados estaduais para uma reunião na quinta-feira. Será um evento para reforçar apoio a Bolsonaro , que estará presente, contam fontes da legenda.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias