CPI vota relatório final e vai pedir indiciamento de Bolsonaro por 9 crimes

A CPI da Covid no Senado vota nesta terça-feira (26) o relatório final, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), seis meses após o início dos trabalhos para investigar as ações e omissões do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19.

O documento aponta pelo menos nove crimes pelos quais Bolsonaro pode ser indiciado. Em suas mais de 1,1 mil páginas, o relatório mostra imagens do presidente provocando aglomerações, declarações desdenhando da vacina e incitando a população a invadir hospitais com pacientes da doença.

Além de Bolsonaro, outras 70 pessoas, entre as quais três filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais, médicos e empresário, também terão pedidos de indiciamento.

Caso seja aprovado, o relatório será encaminhado aos órgãos competentes, para que sejam abertos inquéritos que possam condenar os suspeitos.

Saiba mais