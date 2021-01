CPI sobe da Alemanha 0,5% em dezembro ante novembro (previsão +0,6%)

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha avançou 0,5% em dezembro ante novembro, informou nesta quarta-feira o escritório de estatísticas do país, Destatis, com dados preliminares. O resultado veio ligeiramente abaixo da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que projetavam alta mensal de 0,6%. Na comparação com igual mês de 2019, o indicador caiu 0,3%, enquanto as estimativas do mercado apontavam para recuo de 0,2%. O CPI harmonizado marcou baixa de 0,7% no confronto anual, com avanço de 0,6% ante o mês anterior.

