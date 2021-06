CPI será prorrogada para apurar caso da Covaxin, diz blog

Neste sábado (26), o blog da jornalista Malu Gaspar relatou que os senadores estão cogitando a hipótese de prorrogar a CPI da Covid. A movimentação dos políticos teria começado após o depoimento dos irmãos Miranda sobre as suspeitas de corrupção no contrato da Covaxin.

O grupo de independentes e de oposição na CPI tem sete dos onze senadores. “Chegamos à conclusão ontem de que será preciso prorrogar”, disse Alessandro Vieira (Cidadania-SE) à coluna. “Não há outra alternativa”.

Com isso, os trabalhos que deveriam terminar em 7 de agosto só serão finalizados 90 dias depois, no início de novembro.

Entre as providências que deverão ser tomadas estão a convocação para depor do deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo. Também serão pedidas novas quebras de sigilo e novos depoimentos, para averiguar e aprofundar as denúncias feitas pelos irmãos Miranda.

