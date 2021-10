CPI ouve membro de conselho sobre falta de análise de estudo do ‘kit Covid’

A CPI da Covid no Senado ouve nesta terça-feira (19) o representante do Conasems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde) Elson da Silva Chaves. Ele falará sobre a falta de análise de um estudo com parecer contrário ao uso de medicamentos do chamado “kit Covid” contra a Covid-19.

Este deve ser o último dos depoimentos antes da leitura do relatório final da comissão, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), que deve começar nesta quarta (20).

Os parlamentares querem saber se houve interferência política na decisão da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) de retirar da pauta de reunião do dia 7 de outubro um relatório contra o uso do chamado “kit Covid”.

Saiba mais