O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 11, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o avanço foi de 2,5% em agosto. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam altas de 0,2% e 2,6%, respectivamente. No mês passado, o CPI dos EUA avançou 0,2% em julho ante junho e 2,9% na taxa anual.