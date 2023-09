CPI do Reino Unido desacelera a 6,7% na comparação anual de agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 7:20 Compartilhe

A inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido desacelerou levemente em agosto. Dados do ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país, mostram que a taxa anual ficou em 6,7% no mês passado, ante 6,8% em julho.

O resultado de agosto ficou muito próximo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam alta de 6,8%.

Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido avançou 0,3% em agosto.

O núcleo do CPI britânico, que desconsidera preços de energia e alimentos, subiu 0,2% em agosto ante julho. Já no confronto anual, o núcleo do CPI teve alta de 5,9% no período.

