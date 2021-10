CPI desiste de ouvir Queiroga e chamará coordenador de estudo contra o ‘kit Covid’

O grupo majoritário da CPI da Covid no Senado desistiu, nesta terça-feira (12), de convocar novamente para depor o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que seria o último depoente antes do fim dos trabalhos da comissão. As informações são do g1.

Em seu lugar, os senadores pretendem convocar o médico Carlos Carvalho, responsável por coordenar um estudo com parecer contrário ao uso do chamado “kit Covid“, com remédios comprovadamente ineficazes contra a doença.

A comissão deve realizar uma sessão extraordinária na sexta-feira (15) para votar o requerimento da convocação do médico. Ainda segundo o g1, ao menos três senadores já conversaram nos bastidores com o médico e chegaram à conclusão de que seu depoimento seria mais importante que o de Queiroga, e que servirá como uma “sentença final” sobre a prescrição desses remédios ineficazes contra a Covid.

Na próxima segunda-feira (18), os senadores realizarão uma audiência com entidades que representam os familiares das vítimas da Covid-19, que será o último ato da comissão antes da apresentação e da votação do relatório final.

