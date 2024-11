CPI das Bets vai convidar Bruno Henrique para depor no Senado

Coluna do Mazzini 05/11/2024 - 9:00 Para compartilhar:

O atacante do Flamengo Bruno Henrique será convidado a depor na recém-instalada CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas, a chamada CPI das Bets, no Senado Federal.

O requerimento será apresentado pelo senador Eduardo Girão, membro da CPI. A comissão instalada já tem o senador e ex-jogador Romario e o senador e ex-reporter esportivo Kajuru.

BH foi alvo nesta manhã de terça-feira (5) da Polícia Federal após denúncia à CBF de uma organização internacional de apoio às bets após fortes suspeitas de manipulação do jogador na partida Flamengo X Santos pelo Campeonato Brasileiro em 1° de novembro de 2023, em Brasília, ao levar um cartão vermelho no fim do jogo. Segundo investigações da PF, familiares e amigos de BH foram beneficiados com a atitude dele após aposta em sites bets prevendo o ocorrido.

Segundo emissora de TV, a PF já teria provas do caso e foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal do DF. Há diligências no CT do clube na Barra da Tijuca – onde policiais entraram na suíte de Bruno – em sua residência no Rio, e nas residências e empresas do jogador em Belo Horizonte e Lagoa Santa, em Minas.