CPI das Apostas aprova investigação de tio de Paquetá por suposta manipulação de jogos

A CPI das Apostas aprovou, nesta quarta-feira (19), o pedido do senador Romário para investigar o tio de Lucas Paquetá, meio-campista da Seleção Brasileira e do West Ham inglês, por suposta manipulação de jogos de futebol para benefício em apostas.

“Aqueles que têm que pagar pelos seus erros, pelos seus atos em relação à corrupção, com certeza espero que os órgãos competentes façam com que essas pessoas realmente paguem por isso”, disse o ex-jogador à AFP após conseguir que seu pedido fosse aprovado na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas.

Seis dos sete senadores presentes na sessão votaram a favor de que a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem Bruno Tolentino, tio de Paquetá, por supostamente se beneficiar de cartões amarelos premeditados contra seu sobrinho e o atacante Luiz Henrique, ex jogador do Botafogo atualmente no Zenit, da Rússia.

A decisão coincide com o início, nesta semana, na Inglaterra, de um julgamento contra Paquetá, acusado de buscar intencionalmente cartões amarelos na Premier League, segundo a imprensa inglesa.

“Essa corrupção, essa manipulação, ela existe infelizmente em todo o mundo, na Europa não é diferente”, afirmou Romário.

O lendário ex-atacante, de 59 anos, enviou uma mensagem às autoridades inglesas, que segundo a imprensa local avaliam uma suspensão vitalícia contra o meio-campista do West Ham.

“Espero (…) que possam prender esses caras e banir essas pessoas totalmente do futebol”, declarou.

– Apostadores suspeitos –

Tolentino faz parte de uma lista de apostadores suspeitos que teriam lucrado com cartões amarelos contra Paquetá e Luiz Henrique, indica o relatório de Romário.

Em 6 de fevereiro de 2023, Tolentino teria pago 30 mil reais a Luiz Henrique, então jogador do Real Betis da Espanha, para que fosse advertido em campo, de acordo com registros bancários obtidos pela CPI.

Uma testemunha do Ministério Público, Bruno Lopez, disse aos senadores que ambos os jogadores poderiam estar envolvidos numa “possível manipulação” de jogos disputados em 12 de março de 2023.

Um conhecido de Lopez, identificado como Marlon, contou a ele que Paquetá mencionou ter dado um “presente de aniversário” ao irmão, Matheus, em aparente referência ao cartão amarelo que recebeu naquele dia durante o empate por 1-1 do West Ham contra o Aston Villa na Premier League.

“Marlon não deu detalhes sobre a cooptação de Luiz Henrique, mas informou que também receberia cartão amarelo na mesma rodada”, diz o texto. O atacante foi advertido naquele dia no empate por 1-1 do Betis contra o Villarreal.

Os dois jogadores, que foram convocados pela CPI e não compareceram, negam sua participação em atos irregulares.

Desde maio do ano passado, a Federação Inglesa de Futebol investiga Paquetá por suspeitas de buscar intencionalmente cartões amarelos em quatro jogos da Premier League, disputados entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

A CPI, cujo relatório será enviado às autoridades para que deem continuidade à investigação, também recomendou investigar os empresários William Rogatto e Thiago Chambó, envolvidos em outros aparentes esquemas de manipulação de jogos.

Chambó é processado no caso da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que denunciou 29 jogadores à Justiça Desportiva por conspirações.

Alguns dos atletas, entre eles jogadores da primeira divisão, foram suspensos por até dois anos.

Os achados da operação, iniciada em fevereiro de 2023, provocaram um escândalo no país e foram o ponto de partida da CPI.

A manipulação de eventos esportivos pode ser punida no Brasil com até seis anos de prisão.

